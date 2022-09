Háború

Újra tűzharc folyik a volt szovjet köztársaságok között

A Kirgizisztán és Tádzsikisztán közötti határ menti összecsapások a jelentések szerint nem sokkal azután folytatódtak, hogy megállapodás született a csapatkivonásról. 2022.09.17 08:23 ma.hu

Tádzsikisztán és Kirgizisztán vezetői pénteken találkoztak, és megállapodtak csapataik kivonásáról és az ellenségeskedések beszüntetéséről az országaik között zajló határvillongás közepette.



Szadyr Dzsaparov kirgiz elnök és tádzsik kollégája, Emomali Rahmon az Üzbegisztánban, Szamarkandban zajló Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozójának margóján találkozott.



"A felek megvitatták az államhatár kirgiz-tadzsik részén kialakult helyzetet. A két ország vezetői megállapodtak abban, hogy elrendelik az érintett erők tűzszünetét, valamint a csapatok és a felszerelés visszavonását az érintkezési vonalról" - közölte a kirgiz elnök szóvivője a RIA Novoszty közleményében.



A két vezető abban is megállapodott, hogy közös bizottságot állítanak fel a legutóbbi határkitörés kiváltó okainak kivizsgálására.



A tűzszünet azonban a jelek szerint rövid életű volt, mivel mintegy két órával a megállapodás megkötése után a kirgiz határőrség a szomszédos országot vádolta meg a támadások folytatásával.



"Megszegve az elért megállapodást, a tádzsik fél ismét tüzet nyitott a kirgiz határőrségre" - írta közleményében az őrség sajtószolgálata, azt állítva, hogy a tádzsik csapatok nehézfegyvereket, köztük több rakétaindító rendszert is bevetettek az ország területének lövésére.



A két közép-ázsiai ország között az elmúlt napokban határmenti feszültségek alakultak ki, és a régóta húzódó konfliktus legutóbbi kiújulásáért egymás között váltották ki a vádakat. Pénteken kora reggel az összecsapások nehézfegyverek bevetésével járó, teljes körű harcokká fajultak, mivel a jelentések szerint mindkét fél tankokat és tüzérséget telepített a határra.



Tádzsikisztán és Kirgizisztán a Szovjetunió összeomlását követő függetlenné válása óta többször is összecsapott a határon. A két országnak 1000 km hosszú közös határa van, amelynek kijelölésében nem tudnak teljes mértékben megegyezni.