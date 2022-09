Háború

Moszkva büntetőjogi felelősségre vonást követel a lengyel elnök ellen

Andrzej Duda lengyel elnök ellen büntetőeljárást kellene indítani az Oroszországot érintő háborús jóvátételekkel kapcsolatos kijelentése miatt - jelentette ki Vjacseszlav Volodin, az orosz parlament alsóházának, az Állami Dumának az elnöke.



Egy csütörtökön megjelent interjúban Duda kijelentette, hogy míg Németország kezdte a második világháborút és támadta meg Lengyelországot, Oroszország "később csatlakozott ehhez a háborúhoz". Ezért Varsónak "jóvátételt kell követelnie Oroszországtól is" - állította a lengyel vezető.



Volodin azzal vádolta a lengyel elnököt, hogy rehabilitálja a nácizmust, és megsérti azoknak az emlékét, akik "életüket adták a lengyel nép szabadságáért és függetlenségéért".



"Az orosz törvények büntetőjogi szankciókat írnak elő az ilyen kijelentésekért. Helyes, hogy a felügyeleti hatóságok tanulmányozzák Andrzej Duda megjegyzését, és megteszik a megfelelő intézkedéseket, hogy büntetőjogi felelősségre vonják" - írta a Telegramban.



Volodin emlékeztetett arra is, hogy a szovjet nép milyen magas árat fizetett a világ nácizmus alóli felszabadításáért: 27 millió halottat.



"Lengyelország ma államként csak a mi országunknak köszönhetően létezik" - mondta Volodin.



Duda megjegyzései egy nappal azután hangzottak el, hogy a lengyel parlament alsóháza megszavazta, hogy 1,3 billió euró kártérítést kér Németországtól a náci megszállás alatt keletkezett károkért. A német külügyminisztérium korábban közölte, hogy "lezártnak" tekinti a háborús jóvátétel kérdését.



Közben a lengyel média arról számolt be, hogy Jaroslaw Krajewski kormánypárti képviselő 368 hektárnyi területet követel Csehországtól, kártérítésként azért, amit Varsó a lengyel-csehszlovák határ 1950-es években történt hátrányos kijelölésének tart.