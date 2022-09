Gyász

Lezárták a II. Erzsébet ravatalához vezető sort a hatalmas tömeg miatt

Lezárták pénteken a londoni hatóságok a múlt héten elhunyt II. Erzsébet királynő ravatalához vezető sort a hatalmasra duzzadt tömeg miatt. Becslések szerint jelenleg több mint fél napig tart, mire a sor végén állók a ravatalhoz érnek.



A búcsúztatási rendezvények összehangolásáért felelős brit kulturális, sport- és médiaügyi minisztérium pénteken késő délelőtt közölte, hogy legalább hat órán át nem lehet beállni a ravatal előtti sorba, mert a kelet-londoni Southwark Park, ahol a sor számára előre kijelölt útvonal véget ér, teljesen megtelt.



II. Erzsébet királynőt hosszas betegeskedés után, életének 97., uralkodásának 71. évében, múlt csütörtökön érte a halál Balmoralban, a királyi család nyári skóciai rezidenciáján.



Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörökös a brit uralkodó III. Károly néven.



A néhai királynő koporsóját szerda este ravatalozták fel a londoni parlament legősibb épületében, az 1097-ben épült Westminster Hallban.



A ravatalozóhelyiség hétfő hajnalig látogatható, és a várakozások szerint addig legalább 400 ezren keresik fel II. Erzsébet királynő ravatalát.



A brit kulturális, sport- és médiaügyi minisztérium létrehozott a YouTube videómegosztó portálon egy külön csatornát, amely élőben, valós időben jelzi a sor mindenkori hosszát.



A csatorna - amely a "Her Majesty The Queen's Lying-in-State / Queue Tracker" címen kereshető fel - pénteken azt mutatta, hogy a sor hozzávetőleg 8 kilométer hosszú, és a világhírű Tower híd déli hídfőjén is messze túlnyúlik, elérve az előre kijelölt végpontot, a kelet-londoni Southwark Parkot.



A tárca pénteki becslése szerint azoknak, akik jelenleg a sor végén állnak, legalább 14 órába telik, mire a ravatalhoz érnek.



A minisztérium közölte, hogy a Southwark Parkban kialakított várakozási terület megtelt, és további intézkedésig - de legalább hat órán keresztül - nem lehet beállni a sorba.



A közleményben a minisztérium kérte, hogy a sor újbóli megnyitásáig senki ne kísérelje meg a bejutást a park kijelölt területére.



A búcsúszertartás szeptember 19-én, jövő hétfőn lesz a Westminster Hallhoz közeli Westminster-apátságban, az angol-brit monarchia ősi londoni koronázó templomában, kétezer meghívott vendég, köztük külföldi állam- és kormányfők jelenlétében. Több európai monarchia uralkodói is jelezték, hogy részt vesznek a szertartáson.



A néhai uralkodó koporsóját hétfő este a királyi család legnagyobb és legősibb rezidenciája, a Londontól 25 kilométerre nyugatra emelkedő, csaknem ezeréves windsori kastély kápolnájában helyezik végső nyugalomra.