Gyász

Több kilométeres sor II. Erzsébet királynő londoni ravatala előtt

A múlt héten elhunyt néhai brit uralkodó koporsóját előző este ravatalozták fel a londoni parlament legősibb épületében, a Westminster Hallban. 2022.09.15 17:30 MTI

Csaknem hét kilométeres sor alakult ki csütörtök délutánra II. Erzsébet királynő londoni ravatala előtt. A múlt héten elhunyt néhai brit uralkodó koporsóját előző este ravatalozták fel a londoni parlament legősibb épületében, a Westminster Hallban.



II. Erzsébetet jövő hétfőn, a királyi család legnagyobb és legősibb angliai rezidenciáján, a London nyugati határában fekvő Windsor kastélyában helyezik végső nyugalomra.



A brit kormány által csütörtökön ismertetett részletek szerint a királynőt tavaly elhunyt férjével, Fülöp edinburgh-i herceggel közös sírba helyezik hétfő este a volt uralkodó édesapjának, néhai VI. György királynak szentelt windsori emlékkápolnában.



II. Erzsébet királynőt hosszas betegeskedés után, életének 97., uralkodásának 71. évében, múlt csütörtökön érte a halál Balmoralban, a királyi család nyári skóciai rezidenciáján.



Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörökös a brit uralkodó III. Károly néven.



A néhai királynő koporsóját szerda este ravatalozták fel az 1097-ben épült Westminster Hallban.



A ravatalozóhelyiség hétfő hajnalig látogatható, de a becsült várakozási idő alapján a hatóságok várhatóan már előbb lezárják a sort az újonnan csatlakozni kívánók elől.



A várakozások szerint hétfőig legalább 400 ezren keresik fel II. Erzsébet királynő ravatalát.



A brit kulturális, sport- és médiaügyi minisztérium létrehozott a YouTube videómegosztó portálon egy külön csatornát, amely élőben, valós időben jelzi a sor mindenkori hosszát.



A csatorna - amely a "Her Majesty The Queen's Lying-in-State / Queue Tracker" címen kereshető fel - csütörtök délután azt mutatta, hogy a sor hozzávetőleg 6,9 kilométer hosszú, és a világhírű Tower híd déli hídfőjén is messze túlnyúlik, elérve a kelet-londoni Bermondsey kerületet.



A londoni városházán készültek olyan előrejelzési számítások, amelyek nem zárják ki, hogy bizonyos időszakokban akár 30 órát is sorban kell állni.



A brit kormány által kiadott útmutatás felhívja a látogatók figyelmét, hogy a ravatalozóhelyiségbe a repülőtereken szokásoshoz hasonló szigorúságú biztonsági ellenőrzés után lehet csak belépni. Tilos szúró és vágóeszközöket, virágokat, gyertyákat, plakátokat, zászlókat, transzparenseket és állatokat - például kutyát - bevinni, a látogatók ivóvizüket csak átlátszó palackban tárolhatják, és a náluk lévő élelmiszerrel együtt a belépés előtt el kell fogyasztaniuk vagy el kell dobniuk.



A búcsúszertartás szeptember 19-én, jövő hétfőn lesz a közeli Westminster apátságban, az angol-brit monarchia ősi londoni koronázó templomában.

A csütörtökön ismertetett részletek szerint a ceremónia délelőtt 11 órakor kezdődik kétezer meghívott vendég, köztük külföldi állam- és kormányfők jelenlétében. Több európai monarchia uralkodói is jelezték, hogy részt vesznek a szertartáson.



A hozzávetőleg egyórás búcsúszertartás után II. Erzsébet királynő koporsóját lassú díszmenetben a Hyde Park délkeleti sarkában emelkedő Wellington-emlékműhöz viszik.



A menet, amelyet a kanadai királyi lovasrendőrség díszegysége vezet, hozzávetőleg egy óra alatt ér ide, és innen gépjármű viszi a koporsót a London központjától körülbelül 25 kilométerre fekvő Windsorba.



A néhai uralkodó koporsóját a végső búcsúszertartás végén, hétfő este a csaknem ezeréves windsori kastély VI. György királyról elnevezett emlékkápolnájának kriptájában helyezik el, II. Erzsébet néhai férje, Fülöp edinburghi herceg koporsójával együtt.



Fülöp herceg tavaly áprilisban, életének századik esztendejében hunyt el, és tőle is a windsori kápolnában vettek búcsút. Már akkor bejelentették azonban, hogy hitvese halála után koporsóját ideiglenes nyughelyéről átviszik II. Erzsébet temetkezési helyére, és együtt helyezik őket végső nyugalomra.