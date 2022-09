Ukrajnai háború

Az orosz erők újabb támadást intéztek Krivij Rih ellen

Az orosz hadsereg rakétatámadást intézett csütörtökön kora délután a dnyipropetrovszki régióbeli Krivij Rih város ellen - számolt be a helyi hatóságokra hivatkozva az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Olekszandr Vilkul, a város katonai adminisztrációjának vezetője közölte, hogy az oroszok ismét robotrepülőgéppel mértek csapást. A becsapódás helyi idő szerint délután egy óra körül történt.



Valentin Reznyicsenko megyei kormányzó arról tájékoztatott, hogy Krivij Rih egyik ipari létesítményét érte találat. Az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt, de a károk jelentősek. "Az ellenség napi riadókkal és rakétákkal akar megfélemlíteni minket, de ez nem fog sikerülni. Minden csapást megtorlás követ" - írta a kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.



Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett arra, hogy a mostanit megelőzően szerda este lőttek ki az orosz erők nyolc robotrepülőgépet a város víztározójának gátján épült hidraulikus szerkezetre, aminek következtében megnőtt a folyó vízszintje, és 112 lakóházat és udvart árasztott el. Több környező településen megszakadt a vízellátás, mert az oroszok eltalálták a vízvezetéket is. A helyi szakemberek csütörtökre helyreállították a károkat, két helyen fel kellett robbantaniuk a gátat, hogy csökkentsék a folyó vízszintjét.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a szerda esti támadás után közzétett videoüzenetében orosz nyelven üzent az oroszoknak, és kijelentette, hogy "ez egy újabb ok, amiért Oroszország elveszíti" a háborút. Rámutatott arra, hogy a gátnak, amelyet megtámadtak, semmilyen katonai értéke nincs, de emberek százezreinek létfontosságú. "Gyengék vagytok, akik civilekkel harcoltok. A csatatérről elmenekült gazemberek, akik valahonnan messziről próbáltok ártani. Terroristák vagytok, akiket szégyellni fognak saját unokáik" - mondta az elnök érzelmektől túlfűtött beszédében. Hozzátette: "Az események azt mutatják, hogy az egyetlen kiút az orosz katonák számára az, ha megadják magukat az ukrán erőknek. Ez az egyetlen módja annak, hogy életben maradjanak".



Az éjjel Harkivot is újra orosz támadás érte, a hatóságok előzetes információi szerint senki sem sérült meg, és komoly károk sem keletkeztek. Donyeck megyében ugyanakkor az elmúlt napon két civil vesztette életét az orosz támadások következtében, és 13-an sérültek meg - közölte Pavlo Kirilenko, a régió kormányzója a Telegramon. Szavai szerint az orosz erők szerdán a leghevesebben Bahmut térségét támadták. A városban eltaláltak egy többszintes házat, a romok alatt négy ember lehet. A szakemberek dolgoznak kimentésükön. Toreckben egy kórházat találtak el, ott egy ember sérült meg.

Megyei kormányzók közléseiből készített összefoglalójában az Ukrajinszka Pravda azt emelte ki, hogy az orosz erők folytatják a létfontosságú infrastrukturális létesítmények támadását: Zaporizzsjában megsérült egy elektromos alállomás, a donyecki régióban pedig egy hőerőműben okoztak károkat.



Az ukrán vezérkar csütörtöki jelentésében arról számolt be, hogy az orosz erők az elmúlt napon mintegy kétszáz katonát, 13 harckocsit és négy repülőgépet veszítettek. A kijevi katonai vezetés összesítése szerint eddig 53 850 orosz katona halt meg Ukrajnában. Az ukrán erők megsemmisítettek egyebek mellett 250 repülőgépet, 2193 harckocsit, 4682 páncélozott járművet és 1295 tüzérségi rendszert.



Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter odesszai látogatása alatt bejelentette, hogy országa hamarosan két tétel páncélozott szállítójárművet küld Ukrajnába.



Az ukrán határőrszolgálat arról számolt be, hogy a felszabadított Harkiv megyei Kupjanszkban öt, 15 és 17 év közötti gyereket mentettek ki egy pincéből, ahol az orosz megszállók bezárva tartották őket. A négy lány és egy fiú - egy egészségügyi oktatási intézmény tanulói - hét napot töltöttek a pincébe zárva. Úgyszintén Kupjanszkban és Izjumban pedig az Állami Nyomozó Iroda (DBR) munkatársai őrizetbe vettek három nőt, akik együttműködtek az orosz megszállókkal.