Közlekedés

Az amerikai vasúti sztrájk tervei további üzleti fennakadásokkal fenyegetnek

Közel 115 000 amerikai vasúti dolgozó készül csütörtök éjfélkor sztrájkba lépni, ami a távolsági forgalom 40%-át leállítaná, miután a vasúti szakszervezetek és a fuvarozók közötti tárgyalások nem vezettek eredményre. Egyelőre 12 vasúti dolgozói szakszervezet közül kettőnek még nem sikerült megegyeznie az iparág alkuszbizottságával, a másik 10 pedig megfogadta, hogy felmondja a munkát, ha akár csak egy szakszervezet is szerződés nélkül marad.



Az Amerikai Vasutak Szövetsége (AAR) szerint egy sztrájk napi 2 milliárd dollárba kerülne az amerikai gazdaságnak. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara "nemzeti gazdasági katasztrófára" figyelmeztet, míg az iparági szereplők arra figyelmeztetnek, hogy a sztrájk hatása minden egyes nappal megduplázódna. Az amerikai gazdaságot már így is megterhelik a Covid-19 leállásából eredő ellátási lánc zavarok, a rekordmagas infláció és az egekbe szökő energiaköltségek.



Joe Biden elnök állítólag "más közlekedési módokkal" együttműködve próbálja pótolni a leállást, de a teherautó-iparban már a sztrájk előtt is 80 000 járművezető hiányzott, és az AAR elemzése szerint további 467 000 távolsági teherautóra lenne szükség a leállt szállítmányok elszállításához.



A júliusban kinevezett elnöki sürgősségi bizottság 14%-os béremelést javasolt a munkavállalóknak, és erősebb juttatásokat, de a szakszervezetek szerint nem fogadnak el semmilyen javaslatot, amely nem változtat a "brutális" jelenléti politikán, amely jelenleg arra kényszeríti őket, hogy az idő 90%-ában "készenlétben" legyenek.



"Ha ezt a szerződést a jelenlegi formájában terjesztjük tagjaink elé, nem fogjuk elfogadni" - mondta egy szakszervezeti szóvivő a CNBC-nek hétfőn.



"A dolgozók dühösek. Szertnék, ha a felmondástól való félelem nélkül kivehetnének egy betegszabadságot vagy szabadnapot."



A vasúttársaságok ragaszkodnak ahhoz, hogy a rendszerre azért van szükség, hogy elegendő munkaerőt biztosítsanak a működéshez, és azt állítják, hogy agresszív toborzásba kezdtek a feszültség enyhítése érdekében, de az amerikai felszíni szállítási hivatal jelentése szerint a nagyobb fuvarozók az elmúlt hat évben 29%-kal csökkentették a létszámukat.



A fuvarozók már készülnek a sztrájkra, és biztosítják a veszélyes anyagokat és más érzékeny rakományokat. Az Amtrak személyszállító vállalat csütörtöktől kezdve minden távolsági járatot törölt a sztrájkra való felkészülés jegyében. Bár saját alkalmazottai nem tartoznak az érintett szakszervezetekhez, szolgáltatásainak 97%-a a sztrájkoló szakszervezetek által kiszolgált teherforgalmi vonalakon közlekedik.



Az északkeleti folyosón, Washingtonból New Yorkon keresztül Bostonba közlekedő személyszállítás azonban nem lesz érintett.

A vasúti dolgozók utoljára 1992-ben sztrájkoltak. A munkabeszüntetés két napig tartott, mielőtt a kongresszus közbelépett, amit a Biden-kormány valószínűleg el akar kerülni egy olyan félidős választási évben, amikor pártjának szüksége van a szakszervezetek támogatására.