Gyász

Megérkezett II. Erzsébet koporsója a Buckingham-palotába

II. Erzsébet királynőt hosszas betegeskedés után, életének 97., uralkodásának 71. évében, múlt csütörtökön érte a halál Balmoralban, a királyi család nyári skóciai rezidenciáján. 2022.09.14 07:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megérkezett kedd este a múlt héten elhunyt brit uralkodó, II. Erzsébet királynő koporsója a skót fővárosból a londoni Buckingham-palotába.



A koporsót repülőgéppel szállították Edinburgh-ból a brit királyi légierő (RAF) nyugat-londoni támaszpontjára, ahonnan gépkocsival vitték a királyi család londoni rezidenciájára.



A húsz kilométeres útvonal mentén a szakadó eső ellenére tízezrek sorakoztak fel.



A támaszpontról London felé vezető gyorsforgalmi út szemközti sávjában is megállt a forgalom, az autósok kiszálltak és sok helyen tapssal fejezték ki tiszteletüket a néhai uralkodó előtt.



Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörökös a brit uralkodó, aki III. Károly néven lépett trónra.



II. Erzsébet koporsóját Balmoralból vasárnap átszállították a skót fővárosba, és hétfő délután egy napra felravatalozták a skót nemzeti egyház, a Church of Scotland 14. századi főtemplomában, a St. Giles-székesegyházban.



A skót kormány kedd esti tájékoztatása szerint 24 óra alatt 26 ezren rótták le kegyeletüket a múlt héten elhunyt uralkodó ravatalánál.



A skót és az angol trón több mint három évszázaddal ezelőtti egyesülése óta most fordult elő első ízben, hogy egy elhunyt brit uralkodótól Skóciában is formálisan búcsút vettek.



A királyi család lobogójával - Royal Standard - borított koporsót az edinburgh-i repülőtérről kedd este a brit királyi légierő egyik C-17 Globemaster típusú repülőgépe szállította Londonba.



A rövid repülőtéri búcsúszertartáson jelen volt Nicola Sturgeon skót miniszterelnök.



A koporsót Anna hercegnő, a néhai királynő egyetlen leánya kísérte a Londonba vezető úton.



II. Erzsébet királynő koporsóját a Buckingham-palotában III. Károly király és hitvese, Kamilla fogadta, majd szerda este átszállítják a londoni parlament legősibb épületegyüttesébe, a Westminster Hallba, ahol négy teljes napra felravatalozzák.



A ravatal csütörtöktől vasárnapig lesz látogatható a nap 23 órájában.



A londoni hatóságok előzetes várakozása szerint e négy nap alatt legalább 400 ezren keresik fel II. Erzsébet királynő ravatalát.



A Scotland Yard közölte: a lakosságot folyamatosan tájékoztatják, hogy milyen hosszú a sor és várhatóan mennyi időbe telik, mire a sor végén állók a Westminster Hallba érnek.



A BBC brit közszolgálati médiatársaság keddi értesülése szerint a londoni városházán készültek olyan előrejelzési forgatókönyvek is, amelyek nem zárják ki, hogy bizonyos időszakokban akár 30 órát is sorban kell állniuk a látogatóknak.

A búcsúszertartás szeptember 19-én, jövő hétfőn lesz a közeli Westminster apátságban, az angol-brit monarchia ősi londoni koronázó templomában.



A királynőt ugyanaznap a királyi család legnagyobb és legősibb angliai rezidenciáján, a London nyugati határában fekvő Windsor kastélyában helyezik végső nyugalomra, ott, ahol néhai édesapja, az 1952-ben elhunyt VI. György király és tavaly áprilisban, életének századik esztendejében meghalt férje, Fülöp edinburgh-i herceg is nyugszik.