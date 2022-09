Ukrajnai háború

Putyin Macronnak: el kell érni, hogy Kijev ne lövesse az zaporizzsjai atomerőművet

Katasztrofális következményekkel járhatnak a zaporizzsjai atomerőmű elleni rendszeres ukrán támadások, Kijevre befolyást kell gyakorolni a befejezésük érdekében - közölte vasárnap Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon francia hivatali partnerével, Emmanuel Macronnal.



A Kreml sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a francia kezdeményezésre létrejött eszmecsere során Putyin felhívta a figyelmet arra, hogy az atomerőmű létesítményei, köztük a radioaktívhulladék-tároló elleni rendszeres ukrán támadások katasztrofális következményekkel járhatnak. Tájékoztatta Macront azokról az intézkedésekről, amelyeket orosz szakemberek tettek az erőmű fizikai védelmének biztosítása érdekében, és hangsúlyozta, hogy befolyást kell gyakorolni a kijevi vezetésre az erőműre mért csapások azonnali leállítása érdekében.



Az orosz államfői hivatal szerint összességében a vezetők "részletes és őszinte eszmecserét folytattak az ukrajnai helyzetről", különös hangsúlyt fektetve a zaporizzsjai atomerőmű biztonságával kapcsolatos kérdésekre. A felek kifejezték készségüket a létesítmény körül kialakult helyzet ügyében a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) részvételével zajló, politikamentes együttműködésre. Putyin arra is felhívta a figyelmet, hogy az ukrán fegyveres erők a nyugati országok által szállított fegyverekkel folytatják a Donyec-medence városai polgári infrastruktúrájának célzott és tömeges lövetését, amit a civil lakosság megszenved.



Putyin azt is hangoztatta Macronnak, hogy az Ukrajnából exportált gabonának elsősorban a rászoruló országok igényeit kellene kielégítenie. Felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy az Európai Bizottság ne gördítsen akadályokat az orosz mezőgazdasági termékek és műtrágya afrikai, közel-keleti és latin-amerikai piacokra való szállítása elé.



A két elnök megállapodott a párbeszéd különböző szinteken való folytatásában, beleértve a miniszterit is. Putyin és Macron legutóbb hosszú szünet után, augusztus 19-én beszélt telefonon egymással, ugyancsak a francia fél kezdeményezésére. A francia államfő szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott eszmecserét.