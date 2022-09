Háború

Ukrajna magát vágta le a zaporizzsjai atomenergia-ellátásról

Ukrajna egyoldalúan elvágta magát az orosz fennhatóság alatt álló zaporizzsjai atomerőmű által szállított energiától - közölte a regionális közigazgatás.



"A Zelenszkij-rezsim által ellenőrzött területre a [létesítményből] származó áramellátás megszűnt" - jelentette be szombaton Vlagyimir Rogov, a zaporizzsjai terület közigazgatásának tagja.



Az energiaáramlást "Ukrajna egyoldalúan állította le" - pontosított Rogov, hozzátéve, hogy az erőmű kapacitása a Kijev ellenőrzése alatt álló területek ellátására továbbra is megmaradt. "Szándékosan tartózkodnak attól, hogy áramot kapjanak" - mondta.



Az atomerőmű, amely Európa legnagyobbja, Rogov szerint jelenleg csak az oroszok által ellenőrzött területeket látja el energiával Zaporizzsja és Herszon régiókban.



Az orosz erők által márciusban, nem sokkal Moszkva ukrajnai háborújának kezdete után elfoglalt atomerőművet és a közeli Enerhodar várost az elmúlt hetekben többször is rakéta- és tüzérségi csapások érték.



Moszkva Kijevet teszi felelőssé a támadásokért, amelyek - figyelmeztetése szerint - olyan katasztrófát okozhatnak, amely Európa számos országát érintheti. Azt is közölte, hogy az ukrán szabotőrök több kísérletet is visszavertek az erőmű visszafoglalására.



Az ukrán hatóságok azt állítják, hogy Oroszország katonai bázissá alakította az erőművet, és magát a létesítményt is lövi, hogy Kijevre kenje a felelősséget.



Rogov szerint a létesítmény hat erőművi blokkja közül jelenleg csak egy üzemel az erőműben. Kijev szándékosan próbálja megbénítani az erőművet, annak ellenére, hogy az különösen káros az ukrán gazdaságra - tette hozzá.



A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ), amelynek ellenőrei szeptember elején jártak az erőműben, kedden jelentést adott ki az ottani biztonsági helyzetről. Az ügynökség követelte, hogy "azonnal állítsák le" a létesítményt ért támadásokat, és felszólított az erőműben vagy annak közelében folytatott bármilyen katonai tevékenység beszüntetésére. Nem azonosította azonban a lövöldözésért felelős felet.