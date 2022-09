Elhunyt II. Erzsébet

Megérkezett Londonba a brit uralkodó

Megérkezett péntek délután londoni rezidenciájára, a Buckingham-palotába III. Károly király, aki előző este elhunyt édesanyja, II. Erzsébet királynő halálának pillanatában lépett az Egyesült Királyság trónjára.



Az uralkodót több tízezres tömeg fogadta a palotánál. Károly a királyi család skóciai nyári rezidenciájáról, Balmoral kastélyából utazott repülőgéppel a brit fővárosba.



A király - még walesi hercegként és trónörökösként - a királynő életének utolsó óráit Balmoralban töltötte, édesanyja betegágyánál.



Pénteken feleségével, Kamilla hercegnővel a Balmoral közelében lévő Aberdeen város repülőteréről a London északnyugati negyedében működő Northolt légitámaszpontra utazott, innen a hivatalos uralkodói járművel ment a Buckingham-palotához.



A palota előtt kiszállt a gépkocsiból és üdvözölte a tömeget, sokakkal kezet fogott és röviden szóba is elegyedett az összegyűltekkel.



A tömeg üdvrivalgással köszöntötte az uralkodót, és többször is felhangzott a brit nemzeti himnusz, immár az Isten óvja a királyt - God Save the King - verssorral.



Károly és Kamilla ezután végigsétált a Buckingham-palota kerítése mellett, megtekintve az ott felhalmozott virágtengert és a virágokra erősített, jókívánságokat tartalmazó üdvözlőlapokat.



Mindeközben - III. Károly tiszteletére első ízben - a palota árbócára felvonták a királyi ház lobogóját (Royal Standard), amelynek megjelenése minden esetben azt jelzi, hogy az uralkodó a rezidencián tartózkodik.



A király este várhatóan televíziós beszédet intéz az Egyesült Királyság és a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség népeihez.