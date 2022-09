Macron: annyira szomorúak vagyunk

Videóüzenetet tett közzé péntek délben Emmanuel Macron francia elnök, melyben részvétét fejezi ki III. Károly brit uralkodónak, a királyi családnak és a brit népnek egyaránt. "Annyira szomorúak vagyunk" - nyitja a Twitteren közzétett üzenetét anyanyelvén a francia államfő, majd rögtön angolra vált, és tudatja, hogy a francia nép nagy szomorúsággal értesült őfelsége II. Erzsébet haláláról.



"Bölcsessége és együttérző képessége segített mindannyiunknak átvészelni az elmúlt hét évtized történelmi hullámhegyeit és hullámvölgyeit" - mondta Macron.



A francia elnök szerint II. Erzsébet már fiatalon erőt és bátorságot mutatott; a háború által érintett élet bátorságát, majd később az ahhoz kellő bátorságot, hogy az egyik évszázad után a következőben is megőrizze a szabadság és az állhatatosság értékeit.



Ritkán hallatott, de erőteljes szavai, megingathatatlan méltósága az Egyesült Királyság örök jelképévé tették - szögezte le a francia elnök, aki felidézte, hogy II. Erzsébet beszélte a francia nyelvet, rajongott a francia kultúráért, és "megérintette a franciák szívét".



"Nagyszerű államfőt és nagyon közeli szövetségest tisztelhettem benne, aki egyedi módon elhivatott volt a népe iránt" - hangoztatta a francia elnök.



"Önöknek ő az Önök királynője volt. Számunkra ő volt a királynő. És mindannyiunk számára örökre velünk marad" - mondta Macron.



Emlékezni fogunk és megőrizzük azokat az értékeket, amelyeket sosem szűnt megtestesíteni és hirdetni; a demokrácia és a szabadság erkölcsi erejét - tette hozzá Macron.



Végezetül részvétét fejezte ki III. Károly királynak, a királyi családnak és a brit népnek. "Önökkel vagyunk" - zárta üzenetét immár franciául Emmanuel Macron.

To you, she was your Queen.

To us, she was The Queen.

