Ukrajnai háború

Moszkva-barát zaporizzsjai vezető: ukrán partraszállási kísérlet történt Enerhodarnál

Partraszállást kísérelt meg egy ukrán deszant Enerhodar közelében, a támadást visszaverték - jelentette ki Vlagyimir Rogov, az ukrajnai Zaporizzsja megye Moszkva-barát közigazgatási főtanácsának tagja.



"Az ukrán partraszálló erők áttöréssel próbálkoztak Enerhodar felé, de nem sikerült megvetniük a lábukat, a part az ellenőrzésünk alatt áll" - mondta Rogov.



"Ezt megelőzően, az enerhodari partraszállás mellett megkíséreltek áttörni Dnyiporudne felé, ahol a légierővel is harcoltak, valamint Vaszilivka felé is. Ez volt a harmadik próbálkozás" - mondta.



Orosz közlés szerint az ukrán hadsereg szeptember 1-jén hajnalban, majd éjjel tett sikertelen kísérletet a partraszállásra Enerhodar és a zaporizzsjai atomerőmű közelében.



Rogov szerint a pénteki partraszállási kísérlet célja is a hídfőállás megteremtése volt a nukleáris létesítmény elfoglalásához.



Az orosz hivatalos tájékoztatás szerint az orosz hadsereg által márciusban elfoglalt zaporizzsjai erőmű és mellette lévő Enerhodar város területét az ukrán fegyveres erők rendszeresen támadják drónokkal, nehéztüzérséggel és sorozatvetővel támadták. Az orosz légvédelmi rendszerek a legtöbb támadást visszaverték, de a lövedékek az erőmű infrastruktúrájában és a nukleáris hulladéktárolóban is kárt okoztak. Kijev az orosz hadsereget vádolja a támadásokkal.