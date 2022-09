Menekültek

EU: több mint 4,6 millió ember keresett menedéket Európában 2022 közepéig

Az év első felében több mint 4,6 millió ember keresett biztonságot Európában, közülük legkevesebb 4,2 millióan az ukrajnai háború elől menekültek az Európai Unió területére - közölte az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) pénteken.



A máltai központú uniós ügynökség jelentése szerint 2022 első felében mintegy 406 ezer menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be az Európai Unió tagországiban, 68 százalékkal többet 2021 azonos időszakához képest.



Az év első hat hónapjában több mint 4,2 millió ukrajnai állampolgár részesült védelemben Európában. Legtöbben az unió által az ukrajnai orosz invázió miatt biztosított ideiglenes védelemre regisztráltak. Az ideiglenes uniós védelem hozzáférést biztosít egyebek mellett az egészségügyi ellátáshoz, a munkaerőpiachoz és az állami oktatáshoz.



Az Ukrajna elleni orosz támadás elől menekülők átmeneti védelemről szóló irányelv aktiválása nemcsak a közös európai menekültügyi rendszerre nehezedő rendkívüli nyomást akadályozta meg, hanem lehetővé tette az uniós tartózkodást az Ukrajnából menekültek számára anélkül, hogy menekültügyi eljáráson kellene átesniük - emelték ki.



A jelentéstevők közölték továbbá, hogy június folyamán mintegy 73 100 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be az illetékes tagállami hatóságokhoz, ami a második legmagasabb havi szintet jelentette a 2015-2016-os menekültválság kezdete óta. Júniusban a menedékérők között főként afgánok (9100 fő), szíriaiak (8900 fő), venezuelaiak (4800 fő), kolumbiaiak (3900 fő), pakisztániak (3700 fő), török (3600), illetve georgiai állampolgárok (2600 fő) voltak. Ugyanebben a hónapban ukrajnaiak mintegy 1200 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be - jegyezték meg.



A kérelmek elismerési aránya júniusban megközelítette 2017-es, eddig feljegyezett legmagasabb értéket. A tagállami hatóságok júniusban a beadott kérelmek 44 százaléka esetében hoztak a kérelmezők számára pozitív döntést. A menekültstátuszról és a kiegészítő védelemről szóló döntések júniusban főként a szíriai és az ukránok állampolgároknak, egyaránt 96 százalékos arányban kedveztek - tették hozzá.