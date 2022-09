Elhunyt II. Erzsébet

Rendkívüli személyiségként, egyedülálló államfőként emlékeznek rá az izraeli vezetők

Halálhírére rendkívüli személyiségként, egyedülálló államfőként, dicsőséges örökséget hátrahagyó uralkodóként tisztelegnek az izraeli vezetők II. Erzsébet emléke előtt - jelentette a helyi média csütörtök este.



"A királynő rendkívüli személyiség volt, egyedülálló vezető, a hazája iránti odaadás és szeretetet jelképe. A vezetés és a szolgálat páratlan örökségét hagyja maga után. Emlékéből fakadjon áldás" - emlékezett az elhunyt uralkodóra Jaír Lapid izraeli miniszterelnök. Kifejezte Izrael kormányának és polgárainak nevében is részvétét a királyi családnak és az Egyesült Királyság állampolgárainak Őfelsége II. Erzsébet halála kapcsán.



"Az izraeli néppel együtt sajnálom elvesztését, és legmélyebb együttérzésemet fejezem ki a brit népnek és a Nemzetközösség minden nemzetének, amelyek elvesztették matriarchájukat. Erzsébet királynő történelmi személyiség volt, történelmi időket élt át, történelmet alkotott, csodálatos és inspiráló örökséget hagyott maga után" - tisztelgett az elhunyt királynő emléke előtt Jichák Hercog izraeli államfő, s halálát egy korszak lezárásának nevezte. "Apámat és néhai édesanyámat többször személyesen is fogadta az évek során, vidámsága és meleg vendégszeretete nyomot hagyott bennük, családunkban tovább élt" - sorolta személyes emlékeit Hercog.



"II. Erzsébet fiatal korától egész életét a királyság és a brit nép szolgálatának szentelte. A stabilitás globális szimbóluma volt még a nehéz időkben is, az emberek közötti egység és a pártatlan állami vezető szimbóluma" - mondta róla Miki Levy izraeli házelnök.

"A királynő több mint 70 éven át szolgálta a nemzetközi közösséget, uralkodása alatt virágoztak az Egyesült Királyság és Izrael közötti kapcsolatok" - emelte ki Beni Ganz védelmi miniszter.



"II. Erzsébet királynő az erő, a testvériség és a béke jelképe volt" - emlékezett rá Benjámin Netanjahu, a jobboldali Likud párt és a parlamenti ellenzék vezére. "A feleségem, Sara és én, valamint Izrael összes polgára szívünk mélyéből sajnáljuk Őfelsége, II. Erzsébet angol királynő halálát. Margaret Thatcher volt miniszterelnök temetésén lenyűgözött minket különleges személyisége, amely fenséget és előkelőséget sugárzott. Történelmet írt, és javára volt az emberiségnek. Emléke legyen áldott" - tette hozzá Netanjahu.



Tel-Aviv városházának ablakai az együttérzés jeleként az Egyesült Királyság zászlajának színeiben világítanak csütörtök este, és Ron Huldai, a város polgármestere is részvétét fejezte ki Twitter-fiókjában.



II. Erzsébet királynő soha nem járt Izraelben. Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma Izrael 1948-as kikiáltásától 2018-ig, Vilmos herceg látogatásáig tiltotta a hivatalos királyi látogatást az országban.



A királyi családból először III. Károly király, akkor Wales hercege utazott el Jeruzsálembe, ahol jelen volt Jichák Rabin és Simon Peresz volt miniszterelnökök temetésén, és részt vett a holokauszt világfórumán is 2020-ban a Jad Vasem holokauszt-emlékmúzeumban.