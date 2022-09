Nagy-Britannia

Orvosi felügyelet alatt a brit uralkodó

Orvosi felügyelet alatt áll II. Erzsébet királynő, miután orvosai "aggasztónak" találták egészségi állapotát - közölte csütörtökön a Buckingham-palota. A 96 esztendős brit uralkodó londoni hivatalának szóvivője a rövid tájékoztatásban közölte azt is, hogy értesítették a fejleményről a királynő közvetlen hozzátartozóit, akik csütörtökön Balmoralba utaztak.



A királynő, aki több mint 70 éve, 1952 februárjában - édesapja, VI. György király halála után - lépett az Egyesült Királyság trónjára, jelenleg nyári rezidenciáján, a Londontól 800 kilométerre lévő skóciai Balmoral kastélyában tartózkodik.



A Clarence House, Károly trónörökös londoni hivatala közölte, hogy a walesi herceg és felesége, Kamilla cornwalli hercegnő már megérkezett Balmoralba.



Csütörtökön kora este megérkezett a skóciai rezidenciára Vilmos cambridge-i herceg, Károly herceg és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia is, aki édesapja után majdan szintén az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



Ugyanazzal a repülőgéppel utazott a Balmoralhoz közeli Aberdeen repülőterére Károly két öccse, András yorki herceg és Eduárd, Wessex grófja.



A királynő egyetlen leánygyermeke, Anna hercegnő, aki egyébként is Skóciában tartózkodott, már korábban megérkezett Balmoralba.



Vilmos öccse, Harry herceg feleségével, Meghan hercegnővel együtt szintén Balmoralba indult.



Harry és Meghan két éve felhagyott a királyi család magas rangú tagjaként ráháruló hivatalos feladatok ellátásával, és amerikai feleségével Kaliforniába költözött, de az utóbbi napokban mindketten Nagy-Britanniában tartózkodtak.



A tény, hogy a Buckingham-palota közzétette a csütörtöki hivatalos nyilatkozatot, önmagában rendkívüli jelentőségű, mivel az udvar a legindokoltabb eseteken kívül szinte soha nem közöl részleteket a királyi család magas rangú tagjainak egészségi állapotáról.



A titoktartás szigorára jellemző, hogy II. Erzsébet királynő néhai édesanyjáról, a 102 esztendős korában 2002-ben elhunyt Erzsébet anyakirálynőről csak halála után hét évvel, 2009-ben derült ki hivatalosan, hogy 43 évvel korábban, 1966-ban vastagbélrák miatt műtéten és kezelésen esett át.



II. Erzsébet királynő gyengélkedésének árulkodó jele volt ugyanakkor, hogy kedden Balmoralban bízta meg formálisan Liz Truss új miniszterelnököt a kormányalakítással, és ugyanitt fogadta el Boris Johnson volt miniszterelnök lemondását, jóllehet az utóbbi évtizedekben ez a ceremónia kormányváltások idején mindig a Buckingham-palotában zajlott.



Az udvar akkori tájékoztatása szerint a királynő hónapok óta mozgásproblémákkal küszködik, és ezért született az a döntés, hogy nem utazik Londonba, hanem Balmoralban fogadja Johnsont és utódját.

Az utóbbi hónapokban a királynő több jelentős hivatalos programját is törölték.



Tavaly ősszel nem utazott el Észak-Írországba - jóllehet, ezt a hónapokon át előkészített látogatást kiemelt várakozás előzte meg -, és nem volt jelen a skóciai Glasgow-ban tavaly novemberben rendezett ENSZ-klímacsúcs nyitófogadásán sem, pedig a rendezvénynek ő volt a hivatalos vendéglátója.



Komoly feltűnést keltett, amikor október második felében az udvar részletek ismertetése nélkül bejelentette, hogy a királynő egy éjszakát kórházban töltött "bizonyos előzetes jellegű vizsgálatok elvégzése céljából".



E kivizsgálás okáról és eredményéről azóta sem került nyilvánosságra hivatalos tájékoztatás.



Csütörtök délután Liz Truss miniszterelnök, Sir Lindsay Hoyle, a londoni alsóház elnöke, Sir Keir Starmer, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője, Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház legfőbb vallási méltósága, valamint Nicola Sturgeon skót és Mark Drakeford walesi kormányfő egyaránt aggodalmának adott hangot a királynő egészségi állapota miatt, egyben jókívánságaikat fejezték ki nyilatkozataikban az uralkodónak.