Ukrajnai háború

Polgármester: az orosz erők támadásai miatt Enerhodarban ismét megszakadt az áramellátás

Az orosz erők ismét ágyúzták Enerhodart, amelyben a zaporizzsjai atomerőmű van, emiatt egy napon belül másodszor szűnt meg az áramszolgáltatás az egész városban - közölte szerdán Dmitro Orlov, az orosz megszállás alá került település ukrán polgármestere.



Lehetetlen megbecsülni, hogy a karbantartók mikorra állítják helyre az áramellátást - mondta a városvezető. Egyre sűrűbb az ágyúzás, így a szakembereknek nincs idejük helyreállítani a károkat egy-egy támadás után - tette hozzá. Azt javasolta a város lakóinak, hogy készletezzenek be maguknak olyan élelmiszereket, amelyeket nem kell főzni.



Enerhodar ellen augusztus eleje óta tartanak a tüzérségi támadások. Az ukrán és az orosz oldal egymást vádolja a város lövetésével. Az Ukrajinszka Pravda hírportál által közölt értesülések szerint az orosz megszállók nem engedik az ott élő embereknek elhagyni a várost. Az ukrán hatóságok arra szólították fel a zaporizzsjai atomerőmű közelében található települések lakóit, hogy meneküljenek el, amilyen módon csak tudnak, mert Oroszország nem járul hozzá humanitárius folyosók létesítéséhez - írta a hírportál.



Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Mihajlo Zabrodszkij tábornok, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának alelnöke közös cikket jelentettek meg az Ukrinform hírügynökségben, és ebben megerősítették, hogy az ukrán erők mértek rakétacsapásokat orosz légitámaszpontokra az Oroszország által még 2014-ben önkényesen elcsatolt Krím félszigeten. Konkrétan elismerték - amit Kijev korábban tagadott -, hogy az ukrán erők találták el a Novofedorivka melletti repülőteret. Kifejtették, hogy a Krím feletti orosz ellenőrzés elvesztése jelentősen befolyásolja majd a háború kimenetelét, de katonailag a félsziget felszabadításának csak átmeneti hatása lesz. Szerintük a Krím felszabadítása esetén ugyan Oroszország elveszíti ottani bázisait, de helyette a Fekete-tenger keleti partján fekvő novorosszijszki haditengerészeti bázist használhatják Ukrajna elleni támadásokra, így továbbra is fennmarad az ország katonai fenyegetettsége a nagyobb hatótávolágú rakéták támadásaitól.



Közben az ukrán déli műveleti parancsokság arról számolt be, hogy az ukrán erők megsemmisítettek egy vízi járművet a fedélzetén orosz katonákkal és hadfelszereléssel Herszon megyében. A közlemény szerint ez akkor történt, amikor az orosz erők megpróbáltak alternatív átkelőt létesíteni Hola-Prisztany térségében. A parancsnokság hozzátette, hogy mivel a kahovkai hidat az ukrán erők folyamatosan tűz alatt tartják, az oroszok képtelenek javításokat végezni rajta. A jelentés szerint a délen harcoló ukrán erők harminc orosz katonával végeztek, és két gyalogsági harcjárművet megsemmisítettek, Beriszlav térségében pedig szétlőttek egy orosz lőszerraktárt.

Az ukrán légideszant rohamcsapatainak parancsnoksága közölte, hogy Igla típusú mozgatható légvédelmi rakétarendszerrel lelőttek két orosz Szu-25-ös támadórepülőgépet. A gépek lelövéséről Facebook-oldalukon videofelvételt is közzétettek.