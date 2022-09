Nagy-Britannia

Liz Truss helyett egy Liz Trussel nevű nőnek gratuláltak a Twitteren

Némi zavarodottságot keltett a Twitteren egy Liz Trussel nevű felhasználó, akinek többen tévesen gratuláltak a brit kormányfői kinevezéshez, mert ő a @Liztruss fiók tulajdonosa, míg az igazi brit miniszterelnök a @trussliz címen érhető el.

Liz Truss volt brit külügyminiszter lett kedden az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután II. Erzsébet királynő Boris Johnson eddigi miniszterelnök távozása után hivatalosan megbízta őt a kormányalakítással. Vezető politikusok sorra gratuláltak Trussnak a Twitteren is, de néhány esetben "eltévesztették a házszámot".



Liz Trussel így kapott tévesen meghívást hivatalos látogatásra a svéd kormányfőtől, akinek a brit nő örömmel válaszolta, hogy ő is várja a látogatást.



"Készítsék a húsgolyókat!" - írta Trussel a svéd kormányfői hivatal célt tévesztett gratulációjára, amelyet később töröltek.



Szerdára az üzenetküldő oldalon már tömegesen osztották meg, hogy a brit nő milyen válaszokat adott a gratulációkra. Trussel láthatóan tréfára vette a dolgot, és maga is jól mulatott az eseten. Az őt köszöntő üzenetekre reagálva azt írta, hogy nagyon elfoglalt lesz mostanában, a brit királyi családnak címezve viszont jelezte, hogy "másnap ráér".