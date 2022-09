USA

Újra összeült az amerikai kongresszus, ősszel napirendre kerül az azonos neműek házassága is

Megkezdte kedden őszi ülésszakát az Egyesült Államok Kongresszusa, amelynek felsőháza, a szenátus ősszel az azonos neműek házasságát törvénybe iktató demokrata javaslatról is szavaz, amelyet a képviselőház júliusban már elfogadott.



Az őszi ülésszakot meghatározza majd a közelgő félidős választás - és annak szintén most induló kampánya -, amelyen arról is döntenek, hogy melyik képviselő és szenátor folytathatja a munkát a törvényhozásban januártól.



A szenátus az egyenjogúság házasságra való kiterjesztését szabályozó, úgynevezett "Tisztelet a Házasságnak Törvény" (Respect for Marriage Act) mellett tárgyalni fog Joe Biden elnök 47,1 milliárd dollár (mintegy 19 000 milliárd forint) összegű új költségvetési kiadási kérelméről, amelyben az Ukrajnának nyújtandó újabb katonai segélyhez, a koronavírus és a majomhimlő elleni védekezéshez, valamint a természeti katasztrófák megelőzéséhez és kárenyhítéshez kér hozzájárulást.



Az azonos neműek házasságát elismerő törvényt a képviselőház július közepén fogadta el. Ezt követően a szenátus szeptemberre halasztotta, hogy szavazzon a sokak szerint megosztó javaslatról. Ahhoz, hogy elfogadják, a 100 szenátor közül 60-nak a támogató szavazatára van szükség, ami azt jelenti, hogy 10 republikánus tagnak is a javaslat mellé kell állnia. A szenátus többségi, demokrata képviselőcsoportjának vezetője, Chuck Schumer a nyári szünet előtt határozottan úgy nyilatkozott, hogy szavazásra bocsátják a kérdést, de pontos menetrendet nem mondott.



A Fox News televíziónak egy republikánus tanácsadó úgy nyilatkozott, hogy elvben lennének, akik a demokraták mellett megszavaznák a javaslatot, de a demokraták által - a lehető legkisebb többséggel - áterőltetett inflációcsökkentési törvény okozta feszültség miatt lehet, hogy ezek a republikánus szenátorok sem lesznek együttműködők. Egy másik, a republikánusokhoz közel álló forrás azt mondta, hogy a közelgő választások miatt sem vehető biztosra a republikánusok támogatása egy ilyen érzékeny téma mellett.



November 8-án az amerikai választók a kongresszus új összetételéről döntenek. A szenátusnak jelenleg 50-50 demokrata és republikánus tagja van, a Biden-adminisztráció többségét a szenátusban az ott szavazati joggal rendelkező alelnök, Kamala Harris biztosítja. A képviselőházban a demokraták kényelmesebb többséggel rendelkeznek, 219 demokrata és 211 republikánus képviselő dolgozik az év végéig tartó kongresszusi ciklusban.



A kongresszus tagjai augusztus közepén, az inflációcsökkentő törvénycsomag elfogadásával zárták a nyári munkát.