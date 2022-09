Terrorizmus

Az izraeli hadsereg lerombolta az áprilisi tel-avivi merénylő otthonát Dzseninben

Az izraeli hadsereg éjszaka lerombolta az áprilisi tel-avivi terrortámadás végrehatójának otthonát Dzseninben, tűzharc tört ki a helyszínen, melyben egy palesztin életét vesztette, sokan megsebesültek - jelentette a Maárív című újság hírportálja kedden.



Raád Hazem a Dizengof térnél, Tel-Aviv szívében elkövetett májusi merényletében három izraelit ölt meg. Lakásának lerombolása ellen a családja petíciót nyújtott be az Izraeli Legfelsőbb Bírósághoz, de azt május 30-án elutasították.



A házrombolás miatt heves zavargások törtek ki, a palesztinok köveket, Molotov-koktélokat, robbanóanyagokat dobáltak, és lövéseket irányoztak az izraeli katonákra.



Az izraeli erők tömegoszlató fegyverekkel válaszoltak, és lövésekkel viszonozták a tüzet. Palesztin beszámolók szerint a tűzharcban életét vesztette Muhammed Musza Szabaane, és számos palesztin fegyveres megsebesült.



Az izraeli hadsereg közzétett egy videófelvételt, amelyen az látható, ahogy a dzsenini menekülttábor egyik épületének egyik emeleti lakását két robbantással lerombolták, lakhatatlanná tették.



Április 7-én Raád Hazem lövéseket adott le egy tel-avivi bár vendégeire, majd elfutott. Másnap reggel a Sin Bet belbiztonsági szolgálat két fegyverese Jaffóban rátalált. Hazem először karját felemelve megadta magát, majd fegyvert rántott és tüzet nyitott a biztonságiakra, akik visszalőttek és megölték.



Izrael rendszeresen lerombolja a halálos terrortámadások elkövetésével vádolt palesztinok otthonait. A biztonságiak szerint ennek a vitatott, az emberi jogi aktivisták szerint tisztességtelen kollektív büntetésnek számító módszernek elrettentő hatása van, azonban fontos a gyors alkalmazása, mert a terrorakció és a büntető akció végrehajtása közötti idő növekedésével eredményessége csökken a hatása - emlékeztetett kedden a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál.



Izrael és az 1967-ben elfoglalt területek lakossága között idén nőtt a feszültség, az izraeli biztonsági erők az utóbbi hónapokban fokozták a letartóztatásokat, mert az év elején terrorhullám kezdődött, mely 19 ember halálát okozta.



Aviv Kohavi vezérkari főnök hétfőn elítélte a Palesztin Hatóságot, mert képtelen ellenőrzést gyakorolni a felügyelete alatt álló helyeken Ciszjordániában, s az izraeli katonák a terroristagyanús embereket letartóztató éjszakai razziák során többször is tűzharcba kerültek. Az idei terrorhullám megjelenése óta Kohavi szerint több mint 1500 gyanúsítottat vettek őrizetbe.