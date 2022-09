Koronavírus-járvány

Megkezdődött Angliában az omikron vírusváltozatokra kidolgozott oltások beadása

Megkezdődött hétfőn Angliában az omikron koronavírus-változatokra kidolgozott oltások beadása.



A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) augusztus közepén - a világon elsőként - engedélyezte a SARS-CoV-2 új típusú koronavírus eredeti és jelenleg terjedő variánsai ellen egyaránt hatékony, úgynevezett bivalens oltóanyagok lakossági alkalmazását.



Először az amerikai Moderna gyógyszeripari konglomerátum új vakcinája kapott brit hatósági jóváhagyást, de a MHRA szombaton a Pfizer/BioNTech amerikai-német vállalatcsoport bivalens oltóanyagának beadását is engedélyezte.



Hétfőtől elsőként az idősotthonok lakói és gondozóik kapják meg az új vakcinát, a hét közepétől pedig az 50 évnél idősebbekre, illetve a fiatalabb, de egészségügyi kockázati csoportokba tartozókra is kiterjed az oltási kampány.



Az új oltások tömeges alkalmazása hamarosan Skóciában, Walesben és Észak-Írországban is elkezdődik.



Angliában - az Egyesült Királyság messze legnépesebb, 55 millió lakosú országában - hetek óta folyamatosan és ütemesen csökken a vizsgálatokkal kiszűrt új koronavírus-fertőzések és a Covid-19 betegség okozta halálesetek száma.



A brit egészségügyi minisztérium a helyzet jelentős javulása nyomán a korábbi napi összesítések helyett immár csak hetente közöl járványügyi adatokat.



A tárca legutóbbi statisztikája szerint a múlt szerdán zárult egy hétben 24 674 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Angliában, csaknem 20 százalékkal kevesebbet, mint az előző egyhetes időszakban.



A halálozások heti száma 38,2 százalékkal 419-re csökkent.



Az omikron vírusváltozatok okozta fertőzési hullám tetőzése idején, idén januárban voltak olyan időszakok, amikor naponta több mint 200 ezer új koronavírus-fertőzést izoláltak, és az oltási kampány korai szakaszában előfordult, hogy egy nap alatt 1800-nál több halálos áldozata volt a fertőzés okozta betegség szövődményeinek.



A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint eddig csaknem 130 millió első, második és harmadik oltási dózist adtak be országszerte.



A helyzet jelentős javulását jelzi, hogy az angol, a walesi, a skót és az észak-írországi tisztifőorvosok ajánlásának megfelelően a brit kormány a múlt héten kettes fokozatra csökkentette a járványkészültség szintjét.



Az ötfokozatú skálán ez az eddigi legalacsonyabb készültségi szint a nagy-britanniai koronavírus-járvány elhatalmasodása óta.