Felmérés: a hollandok mintegy fele nem bízik a politikában

A hollandiai lakosok mintegy fele nem bízik a kormányban és parlamentben - írta a Dutchnews hírportál csütörtökön a holland társadalomkutató intézet (SCP) legfrissebb felmérésére hivatkozva.



A kétezer résztvevővel végzett reprezentatív kutatásban az áll, hogy a hollandok 49 százaléka véli úgy, hogy "az ország rossz irányba halad." A Mark Rutte miniszterelnök vezette koalíciós kormányban 50 százalékuk, és a holland parlament 51 százalékuk bízik.



A holland lakosok mintegy 70 százaléka elégedett a demokrácia működésével. "A hollandok különösen nagyra értékelik a szabad választásokat és a véleménynyilvánítás szabadságát, a legtöbb ember mégis lát javítanivalót" - idézte a hírportál a felmérést. A politikusoknak például jobban kellene hallgatniuk a választópolgárokra, tanulniuk kellene a hibákból, és őszintébbnek kellene lenniük. Többen azt is szóvá tették, hogy túl sok politikai párt létezik.



Josje den Ridder, az SCP egyik kutatója szerint utoljára a 2008-as pénzügyi válságot követő megszorító intézkedések és a 2015-ös migránsválság idején volt ennyire pesszimista a közvélemény a kormányzattal szemben. A holland médiának adott nyilatkozatában elmondta: a borúlátás egyik fő oka az ország politikája, de más tényezők, például az egyre szűkülő ingatlanpiac, az országban zajló menekültügyi válság, az éghajlatváltozás és az infláció is szerepet játszik.



Den Ridder hozzátette: úgy érzi, az emberek elkezdtek kételkedni abban, hogy Hollandia tényleg olyan jól szervezett-e, mint ahogy eddig gondolták. Véleménye szerint a kételkedés már a koronavírus idején elkezdődött, amikor a kormány lemaradt a lakosság oltásával, de a gyermekgondozási segéllyel kapcsolatos botrány is hozzájárult a bizalmatlanság kialakulásához.