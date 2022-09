Ukrajnai háború

Orosz védelmi tárca: ukránok szálltak partra az atomerőmű közelében

Két, összesen hatvan fős diverzánscsoportot tett partra az ukrán hadsereg a kahovkai víztározó partján, három kilométerre a zaporizzsjai atomerőműtől északkeletre, a fegyveresek kísérletet tettek a létesítmény elfoglalására - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.



A tárca szerint a partraszállás közép-európai idő szerint öt órakor történt. A tájékoztatás értelmében "intézkedések történtek az ellenség megsemmisítésére", beleértve a harci repülőgépek és helikopterek bevetését is.



A minisztérium később beszámolt a partraszállóegység megsemmisítéséről is Vodjane falu közelében. A jelentés értelmében elsüllyesztették a két önjáró uszályt is, amelyen a katonák a Nikopolból átkeltek a Dnyeperen.



Az orosz védelmi tárca közleménye szerint az ukrán fegyveres erők reggel hét óra óta lövik a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ) az atomerőműbe várt missziójának találkozóhelyét Vasziljivka falu és a nukleáris létesítmény közelében. Négy lövedék az első erőműblokktól 400 méterre robbant fel.



A Moszkvában kiadott közlemény szerint a "provokáció" célja, hogy meghiúsítsa a NAÜ munkacsoportjának csütörtök reggelre tervezett érkezését a zaporizzsjai atomerőműbe. Sajtójelentések szerint a misszió konvoja elindult az ukrán ellenőrzés alatt álló Zaporizzsjából Enerhodarba.



Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja megye Moszkva-barát közigazgatási főtanácsának tagja a Szolovjov LIVE médiacsatornán azt mondta, hogy a partraszállást félórás masszív tüzérségi előkészítés előzte meg. A tisztségviselő azt mondta, hogy az ukrán deszant "fő célja nyilvánvalóan az atomerőmű elfoglalása volt".



Rogov a Telegram-csatornáján közölte, hogy az ukrán fegyveres erők ágyúzása következtében működésbe léphetett a zaporizzsjai atomerőmű védelmi rendszere és lekapcsolódhatott az ötödik blokk, a tartalék áramvezeték megsérült. Azt állította hogy a hatvan ukrán partraszállóból negyvenet megöltek.



Enerhodarban, amelynek lakónegyedeibe a RIA Novosztyi orosz hírügynökség jelentése szerint csütörtök hajnaltól több tüzérségi lövedék is becsapódott, törölték az összes tanévnyitáó rendezvényt. A belövések következtében legkevesebb két ember életét vesztette, öten pedig, köztük egy gyerek, megsebesült.