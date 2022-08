Bűnügy

Szaúd-Arábiában rekordmennyiségű, 46 millió amfetamintablettát foglaltak le a hatóságok

Szaúd-Arábiában rekordmennyiségű, 46 millió amfetamintablettát foglaltak le, amelyeket egy lisztszállítmányba rejtve próbáltak meg az országba csempészni - közölték szerdán a helyi hatóságok.



Az esetről a BBC News számolt be híroldalán. A cikkben a sivatagi királyság kábítószer-ellenőrzési igazgatósága (GDNC) bejelentette, hogy a biztonsági erők nyomon követték a szállítmányt, amint az a rijádi szárazkikötőbe érkezett, és egy raktárba szállították. A raktárban tartott razzián hat szíriai és két pakisztáni állampolgárt tartóztattak le.



Szaúd-Arábia a legnagyobb piaca a captagon logóval ellátott kábítószeres tablettáknak. A captagon - amely jellemzően amfetamin, koffein és különböző töltőanyagok keveréke - az egyik legnépszerűbb drog az Öböl-menti gazdag fiatalok körében.



A New Lines Institute, egy független washingtoni székhelyű agytröszt friss jelentése szerint a captagon globális kereskedelme gyorsan növekszik, és tavaly 5,7 milliárd dollár értékű volt.



A GDNC szóvivője szerint a Rijádban lefoglalt amfetaminszállítmány az ország történetében az eddigi legnagyobb.



A kábítószer-csempészetért a szaúd-arábiai kábítószertörvények értelmében halálra lehet ítélni az elkövetőket, bár 2021 óta moratórium van érvényben a nem erőszakos, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek kivégzésére.



A hatóság nem közölte, hogy honnan származnak a lefoglalt tabletták, de a térségbeli captagonszállítmányok nagy része feltehetően Szíriából és Libanonból érkezik.



A szíriai kormányt és a vele szövetséges fegyveres csoportokat, így a libanoni síita Hezbollah mozgalmat azzal vádolják, hogy felügyelik a captagon előállítását és terjesztését, bár tagadják, hogy részt vennének a kábítószer-kereskedelemben.



Kedden Szaúd-Arábia bejrúti nagykövete azt mondta, hogy a királyságban eddig több mint 700 millió kábítószer-tablettát foglaltak le, amelyeket az elmúlt nyolc évben Libanonon keresztül juttattak be az ország területére.



Tavaly a szaúdi kormány felfüggesztette a Libanonból származó összes zöldség- és gyümölcsimportot, miután ötmillió captagontablettát rejtettek el mintegy kétezer, Bejrútból szállított gránátalma belsejében.