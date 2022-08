Ukrajnai háború

Ukrán kormányzóhelyettes: az oroszok újabb csapatokat irányítanak Herszon megyébe, a veszteségeik 'óriásiak'

Oroszország újabb csapatokat irányított át Herszon megyébe, az ott elszenvedett veszteségei ugyanis "óriásiak" - jelentette ki Jurij Szobolevszkij, a dél-ukrajnai régió helyettes kormányzója egy szerdai tévéműsorban.



A helyi vezető szavai szerint szemtanúk megerősítették az orosz haditechnikai eszközök haladását keleti irányból és a Krím félsziget felől Herszon felé - írta az UNIAN hírügynökség. Ugyanakkor Szobolevszkij tartózkodott az orosz parancsnokság intézkedésének értékelésétől. Szerinte az ukrán fegyveres erőknek kell választ adniuk, hogy ez az orosz erők megerősítése vagy pusztán rotációról van szó.



A tisztségviselő megerősítette azokat az információkat, amelyek szerint az ukrán ellentámadás komoly veszteségeket okozott az orosz erőknek, de konkrét adatokat nem közölt.



"Természetesen nincsenek számok. Vannak értesülések arról, hogy a katonai kórházuk túlzsúfolt. Kilencven százalékban vehetjük ezt biztosra, hiszen nagyon korlátozott a hozzáférés az információkhoz. Úgy tudjuk, erre felkészültek, ezért nyitottak külön kórházat nyitottak Beriszlavban. Köztudott viszont, hogy már ott is teltház van" - mondta Szoblevszkij.



Kiemelte, hogy az orosz katonák továbbra is emberi pajzsként használják a helyi lakosokat, ezért is fontos a lakosság evakuálása.



Az UNIAN emlékeztetett arra, hogy az ukrán fegyveres erők ellentámadása Ukrajna déli részén augusztus 29-én kezdődött. A déli műveleti parancsnokság ugyanakkor "információs csendre" szólított fel az ukrán védők akcióival kapcsolatban.



Olekszij Aresztovics ukrán elnöki tanácsadó elmondása szerint az ukrán fegyveres erők kisebb offenzívát indítottak, és több szektorban áttörték a frontvonalat. A CNN amerikai hírtelevízió az ukrán hadseregtől származó értesülésre hivatkozva négy, Herszon megyei falu felszabadításáról számolt be. Az ukrán fél azonban hivatalosan nem erősítette meg ezt az információt - fűzte hozzá az UNIAN.



Kijev vezetésére hivatkozva az Ukrajinszka Pravda hírportál arról számolt be, hogy az ukrán fővárosban szeptember 1-től a vendéglátó egységek legkésőbb este tíz óráig tarthatnak nyitva. A döntést Kijev város védelmi tanácsa hozta, és azzal indokolta, hogy este 11 órakor kijárási tilalom kezdődik Kijevben.



Július végén bejelentették Kijevben, hogy a felszíni közösségi közlekedési eszközök légiriadó esetén egy biztonságos helyen megállnak az utasokkal - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda.