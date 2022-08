USA

A vizsgálat akadályozásával vádolja Donald Trump képviselőit az igazságügyi minisztérium

Vizsgálat akadályozásával vádolja Donald Trump volt amerikai elnök jogi képviselőit az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma, amely nem akar független szakértőt bevonni a vizsgálatba - derült ki a tárca álláspontja a kedden nyilvánosságra került bírósági beadványából.



A tárca ebben reagált a bíróságnak arra a szándékára, hogy független jogi szakértőt nevezzen ki, ahogy azt Donald Trump ügyvédei kérték.



A minisztérium 36 oldalas dokumentuma azt állítja, a házkutatás során készült videofelvételek arra szolgáltatnak bizonyítékot, hogy "a kormányzati hivatalos iratokat valószínűleg megpróbálták elrejteni, és nem az arra kijelölt helyiségben őrizték, ami azt valószínűsíti, hogy megpróbálták akadályozni a kormányzati nyomozást".



A minisztérium szerint nincs szükség a lefoglalt iratok átvizsgálásához független szakértő kinevezésére, ahogy azt Donald Trump jogi képviselői kérték az eljárás átláthatóságának szavatolása érdekében. A tárca már hétfőn bejelentette, hogy az iratok átvizsgálását elvégeztek, ami szintén okafogyottá teszi a független felügyelő részvételét a folyamatban. A közleményben ugyanakkor elismerték, hogy a lefoglalt iratok között voltak az ügyvédi titoktartás körébe tartozó bizalmas iratok is, ám csak korlátozott számban. Ezek visszaszolgáltatását Donald Trump és képviselői a házkutatást követő napokban követelték.



A minisztérium a kedden nyilvánosságra hozott bírósági beadványában azt is állította, hogy a rendkívüli házkutatást megelőzően minden egyéb utat kimerítettek, amivel megpróbálhatták visszaszerezni iratokat, és ezután merült fel a gyanú arra, hogy további hivatalos iratokat tárolhatnak az ingatlanban.



A vizsgálat az Egyesült Államok nemzeti levéltárának kezdeményezésére indult, amely idén januárban a volt elnök birtokában lévő iratokat kapott, köztük minősített iratokat is, ami arra utalt, hogy Donald Trump irodáiban még maradtak hivatali idejéből származó anyagok.



A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyomozói augusztus 8-án tartottak házkutatást Donald Trump volt elnök floridai rezidenciáján, ahonnan több doboz irattal távoztak, állításuk szerint minősített iratokkal is.