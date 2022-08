Ukrajnai háború

Az ukrán külügyminiszter segítséget nyújtana a dezertáló orosz katonáknak

Dmitro Kuleba szerint ha csak egyetlen orosz katona is leteszi a fegyvert, azzal ukrán életeket lehet megmenteni, és közelebb kerül a béke. 2022.08.31 11:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter azt szorgalmazta szerdán, hogy az Európai Unió vezessen be vízumtilalmat az orosz állampolgárokkal szemben, emellett olyan program létrehozását javasolta, amelyen keresztül elősegíthető azoknak az orosz katonáknak a támogatása, akik nem akarnak Ukrajna ellen harcolni.



A Reuters hírügynökségnek küldött írásos közleményében az ukrán diplomácia vezetője az orosz turisták kitiltását az EU-ból azzal indokolta, hogy az orosz közvélemény többsége támogatja Moszkva "népirtó agressziós háborúját".



"Mentsék az irhájukat, és lépjenek! Tegyék le a fegyvert, adják meg magukat az ukrán erőknek, és lehetőséget kapnak, hogy új életet kezdjenek" - mondta a javasolt dezertálási programról Kuleba, aki szerint ha csak egyetlen orosz katona is leteszi a fegyvert, azzal ukrán életeket lehet megmenteni, és közelebb kerül a béke.



"A félmegoldások ideje lejárt" - szögezte le Kuleba a Reutersnek utalva arra, az EU külügyminiszterei szerdán Prágában találkozóra készülnek, folytatva a korábbi tárgyalásokat. "Csak kemény és következetes politika hozhat eredményt" - tette hozzá.



A miniszterek várhatóan nem hagyják jóvá az orosz turisták teljes kitiltását, mert ezt több tagállam nem támogatja, de felfüggeszthetik az Oroszországgal kötött vízumkönnyítési megállapodást, ami azt jelenti, hogy az orosz állampolgároknak többe fog kerülni az uniós beutazási engedély, és többet is kell majd rá várni.



"Az orosz turisták és néhány más kategória vízumtilalma megfelelő válasz lesz az Európa szívében tartó népirtó agressziós háborúra, amelyet az orosz állampolgárok elsőprő többsége támogat" - fogalmazott Kuleba.



Kedden Volodmir Zelenszkij ukrán elnök szólította fel az orosz katonákat, hogy "menjenek haza", miközben az ukrán erők ellentámadást indítottak az ország déli részén.