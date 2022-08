Beruházás

Gazdaságfejlesztési programot indított Bosznia-Hercegovinában a magyar kormány

Szerdától benyújthatók a magyar kormány bosznia-hercegovinai gazdaságfejlesztési programjának első pályázatai - jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese kedden a boszniai Gradiskában.



A politikus kiemelte: az utóbbi évtizedekben Európa "abba az elkényelmesítő tudatba ringatta magát, hogy a 20. századi konfliktusoknak vége van", ez az elmélet pedig az idei év elején megdőlt, amikor kitört az ukrajnai háború. "Ez rávilágít arra a tényre, hogy Európának más olyan térségei is vannak, amelyek hordoznak sebeket a múltból, amely sebek bármikor, bármilyen formában feltépődhetnek" - húzta alá.



Magyar Levente felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormány ezt már évekkel ezelőtt felismerte, és ezt szem előtt tartva elkezdett egy építkezést és kapcsolatépítést azokkal az országokkal, "amelyeknek a biztonsági helyzete alapvető kihatással van Magyarország helyzetére". Így Bosznia-Hercegovinával, azon belül pedig kiemelten a többségében szerbek lakta országrésszel, a boszniai Szerb Köztársasággal alakult ki szoros együttműködése Budapestnek. Mindezek után a magyar kormány úgy döntött, eleget tesz a Banja Luka-i megkeresésnek, és a határon túli magyar térségekéhez hasonló gazdaságfejlesztési programot indít a térségben - magyarázta Magyar Levente.



A miniszterhelyettes közölte, a benyújtott pályázati jelentkezéseket a következő néhány hétben elbírálják, az elkövetkezendő hónapokban pedig ki is fizetik a támogatási összegeket, amelyekből a boszniai gazdálkodók tudnak "mezőgazdasági műveléshez szükséges eszközöket vásárolni Magyarországról". Magyar Levente egyben rámutatott, hogy ez a program így nemcsak a boszniai gazdaságot és a termelőket segíti, hanem "hozzájárul az egész régió prosperitásához, és ezáltal a stabilitásához".



"Ez egyben magyar exportösztönzési program is, mert minden gép, amelyet itt támogatással megvesznek majd a helyi gazdák, Magyarországon készül. Ez alapfeltétele a programnak. Ily módon a magyar gazdaságot is segítjük egy olyan kritikus időszakban, amely az orosz-ukrán konfliktus miatt előállt, és egész Európát rendkívül nehéz helyzetbe helyezi" - állapította meg.



Magyar Levente végül leszögezte: a magyar kormány hisz abban, hogy "Közép-Európa csak úgy lehet erős, ha az azt alkotó országok és entitások erősek". Hozzáfűzte: "ha Bosznia-Hercegovina stabil és biztonságos, akkor ez Magyarországra is kihat, és így tud Közép-Európa egységesen fejlődni a következő években, amint lezárul a mindannyiunkat fenyegető háború keleten".