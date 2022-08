Emberölés

Lelőttek egy férfit rendőri igazoltatás közben Franciaországban

Lelőttek egy férfit rendőrök igazoltatás közben keddre virradóra az észak-franciaországi Neuville-en-Ferrain településnél - közölték rendőrségi források az AFP hírügynökséggel.



A tájékoztatás szerint az eset reggel 3 órakor történt a belga határ mentén található településnél.



A rendőrök elmondása szerint egy férfi gépkocsijával elgázolt egy rendőrt, amikor megpróbált az igazoltatás elöl elmenekülni. A rendőrök ezt követően a volán mögött ülő férfira lőttek, aki a torkán sérült meg, és nem sokkal később belehalt a sérüléseibe.



Az első rendőrségi vizsgálatok megállapították, hogy a járőröző rendőrök egy járdán parkoló gépkocsit szerettek volna igazoltatni, amelynek minden lámpája égett.



"Amikor a rendőri csapat megkezdte a hamis rendszertáblával rendelkező gépkocsi utasainak igazoltatását, a gyanús jármű sofőrje hirtelen gázt adott, hogy elmeneküljön" - közölte az illetékes lille-i ügyész a francia sajtóval. "Az egyik rendőrnek sikerült kinyitnia a vezetőülés ajtaját azért, hogy kirántsa a menekülő sofőrt, és közben egyszer rá is lőtt. A gyanús jármű 23 éves sofőrje a helyszínen életét vesztette" - tette hozzá az ügyész.



Rendőrségi források szerint az áldozatnak volt már korábban dolga a rendőrséggel. Az ügyben a helyi rendőrség indított vizsgálatot, és a rendőrség felügyeleti szerve, az IGPN is vizsgálja a halálestet pontos körülményeit.



"Ellenállás tanúsítása igazoltatás során sajnos mindennapossá vált a rendőrök számára, akik egyre inkább veszélyben érzik az életüket. Sajnos tragédia, amikor egy ember meghal, és most is ez történt" - hangsúlyozta az Alliance jobboldali rendőrszakszervezet.



A gépkocsi utasát járműlopás gyanúja, valamint igazoltatás során tanúsított ellenállás miatt őrizetbe vették. A fegyverét használó rendőrt szintén őrizetbe vették.