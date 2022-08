Hoppá...

Húszezer eltitkolt úszómedencét fedezett fel a francia adóhatóság mesterséges intelligenciával

Mint arról a BFMTV francia hírtelevízió is beszámolt, az adóhatóság kilenc ügyosztályán futtaták le a Google és a Capgemini által kifejlesztett rendszert, egybevetve a légifelvételek adatait a különféle földtulajdonokról rendelkezésre álló adatokkal. Franciaországban azon telkek után, amelyeken úszómedence is található, magasabb adót kell befizetni.



Többek között ez lehet az oka annak, hogy a jelenleg felmért - egyelőre nem országos szintű - adatok szerint az úszómedencék legalább 6 százalékát nem jelentették be azok tulajdonosai.



Franciaországban 2020-ban több mint 3,2 millió úszómedence volt magánszemélyek ingatlanai területén egy statisztikai szakportál adatai szerint. Mivel a Covid-19 járvány idején egyre több munkavállaló dolgozott otthonról, a medencetelepítések száma még tovább nőtt.



A jelenlegi felmérések az ország délkeleti részében készültek, így többek között a többnyire jómódúnak nevezhető, igen magas telekárakkal rendelkező Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône és Haute -Savoie, valamint Vendée megyékben "kukkantottak be" a gyanútlan tulajdonosok telkeire.



Az adóhivatal e területeken 20 356 be nem jelentett úszómedencét fedezett fel; a kilenc franciaországi megyében végzett felmérés nyomán 10 millió euró értékben küldtek ki számlákat a feledékeny tulajdonosoknak.



A most kikísérletezett rendszert az egész országra kiterjesztik.