Hollandia

Sztrájk nehezíti a vasúti közlekedést Hollandiában

Országos vasutas sztrájk nehezíti a közlekedést Hollandiában, a vonatok szinte teljesen leálltak Amszterdam környékén, a munkabeszüntetés miatt több nemzetközi vonat nem közlekedik, valamint nehezen elérhető a Schiphol nemzetközi repülőtér is - közölte az NLTimes című angol nyelvű holland hírportál hétfőn.



Előnyösebb kollektív szerződés reményében kezdtek országos sztrájkot előbb regionális, majd országos szinten az NS holland vasúttársaság dolgozói. A vasutasok magasabb béreket és jobb munkakörülményeket követelnek. A szakszervezetek szerint a munkaerőhiány rendkívüli nyomást helyez a vasúti dolgozókra, és jelentős béremelésre van szükség a Hollandiát is sújtó infláció miatt.



A beszámoló szerint az ország északi részén indult sztrájk hétfő reggelre érte el Amszterdamot, ahol szinte teljesen leállt a vonatközlekedés. Vonatok nagyon ritkán, csak a nagyvárosokat összekötő vonalakon közlekednek.



A London és Amszterdam között közlekedő gyorsvonatokat üzemeltető Eurostar vasúttársaság közölte, hogy vonatai nem indulnak a holland nagyvárosba, így társaságukkal elérhetetlen Rotterdam is. A Thalys vasúttársaság pedig arra figyelmeztette az utazókat, hogy a Párizst Brüsszelen keresztül Amszterdammal összekötő járatai esetében komoly fennakadások várhatók.



Az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér honlapján azt közölte, hogy a légikikötőről induló, és az oda érkező vonatforgalom "korlátozott", de óránként két vonat közlekedik a repülőtérről Utrecht irányába. Az Amszterdamba utazóknak azt tanácsolták, hogy keressenek egyéb közlekedési eszközöket, és az autósokat arra buzdították, hogy osszák meg járműveiket másokkal.