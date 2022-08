Világvége

Az ENSZ csapatot állít össze a zaporozsjei atomerőműhöz

Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége (NAÜ) független szakértőkből álló csapatot állított össze, hogy meglátogassa az ukrajnai Zaporozsjei atomerőművet, amely jelenleg Oroszország ellenőrzése alatt áll - jelentette szombaton a New York Times. Az erőművet és a közeli Energodar várost az elmúlt hetekben többször is lőtték a kijevi erők.



A lap szerint a küldöttségben ott van Rafael Mariano Grossi, a NAÜ vezetője és 13 másik szakértő "többnyire semleges országokból". A jelentésből az is kiderül, hogy sem az Egyesült Államoknak, sem Nagy-Britanniának nincs képviselője a csapatban, tekintettel arra, hogy Oroszország "igazságtalanul elfogultnak" minősítette ezeket az országokat a kijevi kormány támogatásával kapcsolatban.



A NYT azt állítja, hogy a NAÜ-misszióban szakértők is vannak Lengyelországból és Litvániából, az Ukrajnát támogató országokból, de Szerbiából és Kínából is, amelyek sokkal melegebb viszonyt ápolnak Oroszországgal. A küldöttség tagjai Albániából, Franciaországból, Olaszországból, Jordániából, Mexikóból és Észak-Macedóniából is érkeznek.



Grossi szerint a misszió célja, hogy megnézzék, mi történik pontosan az erőműben, felmérjék annak épségét, beszéljenek az ott dolgozó orosz és ukrán alkalmazottakkal, és állandó jelenlétet teremtsenek a helyszínen.



A lépés Vlagyimir Putyin orosz elnök és francia kollégája, Emmanuel Macron múlt heti telefonbeszélgetését követi, amelynek során a két vezető megállapodott abban, hogy "a lehető leghamarabb" nemzetközi missziót küldenek a területre.



A csapat a jelek szerint Ukrajna és az ENSZ által megállapított feltételek szerint utazik majd, ami azt jelenti, hogy a szakértők a jelenleg a kijevi erők által ellenőrzött területen keresztül érkeznek Zaporozsecbe. Moszkva korábban ragaszkodott ahhoz, hogy egy ilyen misszió csak orosz ellenőrzésű területen keresztül érkezhet.



Moszkva többször is azzal vádolta az ukrán erőket, hogy megtámadták az atomerőművet, miközben arra figyelmeztetett, hogy a lövések olyan katasztrófát idézhetnek elő, amely az 1986-os csernobili incidenst is felülmúlná. Kijev ugyanakkor kitart amellett, hogy az orosz erők lövik a telepet, miközben katonai eszközöket állomásoztatnak ott.