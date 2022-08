Koronavírus-járvány

A Moderna beperli a Pfizert és a BioNTechet, mert szerinte az ő szabadalmát használták a kovid-vakcináikhoz

A Moderna gyógyszeripari óriásvállalat pert indított a versenytársak, a Pfizer és a BioNTech ellen, azt állítva, hogy azok "lemásolták" a technológiáját a koronavírus elleni vakcinájuk létrehozásához, és megsértették az immunizálási folyamathoz kapcsolódó szabadalmakat.



A vállalat pénteken jelentette be a lépést, mondván, hogy a Pfizert és a BioNTechet bíróság elé viszi a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt mind az Egyesült Államokban, mind Németországban, ahol az utóbbi cég székhelye van.



"Azért indítjuk ezeket a pereket, hogy megvédjük azt az innovatív mRNS technológiai platformot, amelynek megalkotásában úttörő szerepet játszottunk, amelynek létrehozásába dollármilliárdokat fektettünk be, és amelyet a Covid-19 világjárványt megelőző évtizedben szabadalmaztattunk" - mondta Stephane Bancel, a Moderna vezérigazgatója közleményében.



A szóban forgó hírvivő RNS-technológiát 2010 óta fejlesztik - tette hozzá Bancel, megjegyezve, hogy a platformot már 2015-ben szabadalmaztatták először a koronavírusokkal való használatra. A vállalat most úgy véli, hogy a Pfizer és a BioNTech "jogellenesen lemásolta a Moderna találmányait" saját termékeihez, és "engedély nélkül tovább használta azokat".



A BioNTech, amely a Pfizerrel együttműködve hozta létre a Comirnaty vakcinát, közölte, hogy tud a peres ügyről, de ragaszkodik ahhoz, hogy minden munkája "eredeti", és hogy "határozottan védekezni fog a szabadalomsértés minden állításával szemben".



Bár a Moderna 2020-ban azt mondta, hogy nem fog érvényt szerezni a Covid-19-hez kapcsolódó szabadalmaknak, hogy biztosítsa a vakcinákhoz való hozzáférést, később ezt a vállalást leszűkítette bizonyos alacsony és közepes jövedelmű országokra, ami azt jelenti, hogy a nagy riválisok, mint a Pfizer, továbbra is perrel nézhetnek szembe. A vállalat azonban azt mondta, hogy nem akarja kivonni a Comirnaty-t a piacról, csupán kártérítést kér a szellemi tulajdonjogok állítólagos megsértéséért.



A legutóbbi jogi lépést egy sor hasonló, gyógyszeripari cégek ellen indított per követi, szabadalmaztatott vakcinatechnológia állítólagos felhasználása miatt. A Pfizert és a BioNTechet eközben a múlt hónapban a német CureVac perelte be a szellemi tulajdonjogok állítólagos megsértése miatt, és egy másik vállalat, az Alnylam is hasonló vádakat fogalmazott meg a Pfizer, a BioNTech és a Moderna ellen is.