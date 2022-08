Erőszak

Sok halott és több tucat sebesült a Líbiában kitört harcokban - videók

A rivális militáns csoportok közötti heves harcok legalább 12 halottat és csaknem 90 sebesültet követeltek - közölték a hatóságok. 2022.08.27 19:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Heves harcok törtek ki a líbiai fővárosban, Tripoliban szombat este. A nemzetközi média által idézett szemtanúk szerint a várost azóta elborította az erőszak, amely eddig legalább 12 ember életét követelte - közölte a tripoli székhelyű líbiai egészségügyi minisztérium, amely "előzetes" adatoknak nevezte a halálos áldozatokat. Az sem világos, hogy a megöltek harcosok vagy civilek voltak-e.



A harcoknak legalább 87 sebesültje is van - tette hozzá a minisztérium. A közösségi médiában felbukkant fotókon és videókon fekete füstfelhők gomolyognak a város fölött, miközben fegyveresek és katonai járművek vonulnak az utcákon. Több videón állítólag az is látható, hogy lakóépületeket talál el a tüzérségi tűz. Néhány videón lövések és robbanások is hallhatók voltak.

🇱🇾🇫🇷Videos of clashes are coming from Tripoli amid rumors of pro-Bashagha offensive on the Libyan capital city



Al Jazeera reports that Misrata militias loyal to Bashagha are heading massively towards Tripoli.



Many pro-Dbeibah accusing France of being behind this offensive. pic.twitter.com/50NfegYLTd — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) August 27, 2022

Egyes lapok a harcokat máris a legsúlyosabbnak nevezték az elmúlt két év összecsapásai között, amely alatt a háború sújtotta országban viszonylagos béke uralkodott. Az országban továbbra is két kormány - az Abdulhamid al-Dbeibah miniszterelnök vezette, tripoli székhelyű Nemzeti Egységkormány (GNU) és a keleti Tobruk városában székelő líbiai parlament által támogatott, Fathi Bashagha vezette rivális kormány - küzd a hatalomért.



Szombat este összecsapások törtek ki, amikor az egyik nagyobb trlipoli székhelyű fegyveres csoport megtámadott egy bázist, amelyet egy, a másik kormányt támogató csoport tartott fenn. A harcosok kézifegyvereket, valamint gépfegyvereket és aknavetőket használtak a harcok során.

A Reuters szerint a nagyobb erők, több száz járművel, több oldalról, köztük Nyugatról, Keletről és Délről hatoltak be a városba. Az erők állítólag a parlament által támogatott Bashagha kormányt támogatják. Mégis, nem világos, hogy törekszik-e támadást indítani a líbiai főváros ellen, és erőszakkal megdönteni al-Dbeibahot. Mindkét vezető már megvádolta egymást azzal, hogy megzavarják a politikai tárgyalásokat, amelyek várhatóan segítenék a hadviselő felek megegyezését.



Bashagát a líbiai keleti parancsnok, Khalifa Haftar is támogatja, aki még mindig szoros kapcsolatban áll a tobruki parlamenttel. Haftar még 2019-ben próbált saját offenzívát indítani Tripoli ellen, de támadása végül kudarcba fulladt, ami 2020-ban tűzszünethez és az ENSZ által támogatott békefolyamathoz vezetett.

Az ENSZ líbiai missziója aggodalmát fejezte ki a civil negyedek ágyúzása miatt az összecsapások során, és azonnali tűzszünetre szólított fel. Líbiában azóta vannak zavargások, hogy 2011-ben a NATO által támogatott puccs leváltotta az ország hosszú távú vezetőjét, Muammar Kadhafit, akit később meggyilkoltak. Az ország 2014 óta megosztott a keleti és a nyugati kormány között. Az ENSZ által támogatott békefolyamat 2021 decemberére tervezett országos választásokat, de a szavazás körüli viták közepette elvetették az elképzelést. A fejlemény miatt a két rivális hatalom között ismét nőtt a feszültség.

WATCH: Gunfight is going on between local groups in Tripoli, Libya. The violence comes in the wake of a build-up of rival forces in the city over the past week as tensions between rival factions escalate. #Tripoli #Libya pic.twitter.com/PFAJE089MD — BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 27, 2022

Urban clashes in highly populated civilian areas leave behind countless tragedies in #Tripoli, between dead, displaced & destitute...



Clashes continue meanwhile as the population grows disaffected and outraged at armed groups, authorities and the "international community". pic.twitter.com/Q1rWPGNR8p — Emadeddin Badi (@emad_badi) August 27, 2022