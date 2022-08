Több százan tüntettek Hollandia legnagyobb menekültközpontja előtt

Több százan vonultak csütörtökön este Hollandia legnagyobb menekültszállása, a Ter Apel-i regisztrációs központ elé amiatt tiltakozva, hogy a menedékkérők felfordulást csinálnak a településen - jelentette a De Telegraaf napilap pénteken.



A demonstrálók "Elegünk van a rendetlenségből!" továbbá, "Az igazi menekültek jöhetnek, de kifelé a rendbontókkal!" feliratú transzparenseket magasba emelve vonultak a befogadóközponthoz, amely körül rendőrsorfal állt.



A De TeleGraaf szerint az Ter Apel-i önkormányzat feltételekhez kötötte a tüntetés megtartását: a résztvevők nem tehettek diszkriminatív, sértő vagy uszító megjegyzéseket, nem viselhettek arcot eltakaró maszkot, és megtiltották a fáklyák használatát.



Közölték, hogy a holland menekültügyi problémák a Ter Apel-i regisztrációs központban a legszembetűnőbbek: a menekülteknek elvileg legfeljebb hat napot kellene ott eltölteniük, amíg kérelmüket regisztrálják, de tartózkodásuk több hónapig is elhúzódhat, mert más menekülttáborokban kevés a hely. Ennek következtében a központ túlzsúfolt, az utóbbi napokban mintegy 700 menedékkérő aludt a szabad ég alatt. A segélyszervezetek szerint a tábor higiéniai körülményei elfogadhatatlanak. A tájékoztatás szerint szerdán a központban egy három hónapos csecsemő életét vesztette. Az Európai Bizottság közölte: elvárja Hollandiától, hogy alaposan vizsgálja ki a csecsemő halálának körülményeit, és akadályozza meg, hogy az ilyen esetek megismétlődjenek.



Mark Rutte miniszterelnök csütörtökön bejelentette: "Kabinetem jelenleg semmi mással nem foglalkozik, mint azzal, hogy megoldja a Ter Apelben kialakult szörnyű helyzetet".



A hatóságok 150 menedékkérőt szállítottak el csütörtök éjjel Appeldorn városába, ahol sportcsarnokokban biztosítottak nekik helyet. A helyzet komolyságát jelzi, hogy az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet csapatot küldött Ter Apelbe. Ez az első eset, hogy a szervezet Hollandiában intézkedik.

A kormány tárgyalásokat folytat az önkormányzatokkal és a menekültszervezetekkel arról, hogy több helyet biztosítsanak a menedékkérők elhelyezésére országszerte. Míg számos holland város ajánlott fel szállást az ukrán menekültek számára, több önkormányzat vonakodik attól, hogy Európán kívülről érkező menedékkérőket fogadjon be - közölték. A Ter Apel-i központba zömében Szíriából érkeznek menekültek.



Pénteki sajtóinformációk szerint a kormány megállapodástervezet fogadott el az önkormányzatokkal való tárgyalását követően, amelyben 730 millió eurót irányoz elő a válsághelyzet leküzdésére a következő években. A tervezet azt is magában foglalja, hogy Hollandia mégsem függeszti fel ideiglenesen a menedékkérők befogadását. A helyi sajtónak nyilatkozó források szerint azonban a kabinet azt fontolgatja, hogy leállítja a migránsok családegyesítését.



A kormányzat által elkülönített 730 milliós forrásból több menekültszállást, lakhatási lehetőséget kell létrehozni, továbbá az illetékes szerveknek segíteniük kell a menedékkérők integrációját. A megállapodástervezet továbbá, 20 ezer szociális lakás létrehozására kötelezné az önkormányzatokat országszerte, ahová a menedékkérelmet már beadó emberek költözhetnek.



A kormány egy Ter Apel melletti településen egy másik szálláshelyet is kialakít, ahonnan a menedékkérők könnyen eljuthatnak a regisztrációs központba. Ter Apelt október 1-jéig "biztonsági szempontból kockázatos területnek" nyilvánítják. Az NlTimes hírportál azt is írja, hogy még október előtt a kormány sürgősségi rendelet által kötelezné az önkormányzatokat bizonyos számú menedékkérő befogadására.

📷 Hundreds of people took part in a protest against the large presence of migrants and refugees in Ter Apel, the Netherlands, on Thursday.



The village houses an overcrowded asylum seeker center. More than 700 people have slept in front of the facility for three days in a row. pic.twitter.com/QUkbQ8T9Xm