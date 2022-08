Bűnügy

Ismét beperli az oslói kormányt Anders Breivik norvég tömeggyilkos

Ismét beperli a norvég kormányt a norvég tömeggyilkos, hogy kikényszerítse teljes elkülönítésének megszüntetését - jelentette a norvég média pénteken.



Breivik 2011. július 22-én 69 embert gyilkolt meg Utoya szigetén a baloldali Munkáspárt ifjúsági táborában - többségükben fiatalokat. Oslo kormányzati negyedében pedig gépkocsiba rejtett pokolgéppel megölt további nyolc embert.



Rystein Storrvik ügyvéd szerint Breivik a 2012-es elítélése óta magánzárkában van a börtönben, és büntetése alatt nem érintkezett más rabokkal.



Az év elején Breiviket másik börtönbe helyezték át, de Storrvik szerint nem történt előrelépés az emberi kapcsolatok terén - mondta az ügyvéd az NTB norvég hírügynökségnek. "A börtönőrökön kívül senkivel sincs kapcsolatban" - hangoztatta a jogász, majd hozzátette, hogy ez az emberi jogok megsértése.



Januárban tartották a most 43 éves Breivik feltételes szabadlábra helyezési meghallgatását a telemarki kerületi bíróságon, ahol fehér felsőbbrendűségi nézeteket adott elő és náci tisztelgést mutatott, de azt állította, hogy lemondott az erőszakról.



A bíróság úgy döntött, hogy Breiviknek börtönben kell maradnia, mert még mindig potenciális fenyegetést jelent.



Breivik a Norvégiában kiszabható 21 éves maximális büntetést tölti. Azonban ennél tovább is fogva tartható, mert a törvény lehetővé teszi a bíróságok számára, hogy a bűnözőket addig tartsák börtönben, amíg veszélyt jelentenek a társadalomra.



A tárgyaláson beszámíthatónak nyilvánították, bár az ügyészség szerint pszichotikus volt. Nem fellebbezett az ítélet ellen, de pert indított a kormány ellen az emberi jogok megsértése miatt, amiért nem érintkezhet szimpatizánsokkal. Azt a pert elvesztette.



2016-ban azonban nyert abban a perben, melyben azt kifogásolta, hogy más elítéltektől elkülönítik, gyakorta levetkőztetik és átkutatják, eleinte gyakran megbilincselték. Panaszkodott továbbá a börtönkoszt minőségére, és arra is, hogy műanyag evőeszközökkel kellett ennie, és arra, hogy nem tudott kapcsolatba lépni rokonszenvezőkkel.