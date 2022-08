Ukrajnai háború

Az ukrán hatóságok Zaporizzsjában már kiürítési terven dolgoznak egy atomerőmű-baleset esetére

A zaporizzsjai ukrán helyi hatóságok értekezletet tartottak az evakuálás előkészítéséről egy lehetséges atomerőművi baleset esetére - közölte csütörtökön a megyei kormányzói hivatal.



Olekszandr Sztaruh megyei kormányzó tájékoztatása szerint megvitatták a lakosság riasztásának megszervezésével kapcsolatos részleteket, kijelölték a kommunikációs csatornákat és a gyülekezési helyeket evakuálás esetén.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy csütörtökön - Kijev szerint az oroszok támadásai következtében - fennállása alatt most először teljesen lekapcsolódott a zaporizzsjai atomerőmű az elektromos hálózatról.



Sztareuh a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról is hírt adott, hogy a Zaporizzsja megyében lévő Orihiv várost lőtte csütörtökön az orosz tüzérség. Az ágyúzásban egy 17 éves fiú meghalt és egy 66 éves nő súlyos sérülésekkel kórházba került. Orihivben és környékén több tucat lakóházban keletkeztek károk.



Az ukrán déli műveleti parancsnokság arról számolt be, hogy az ukrán erők megsemmisítettek egy orosz lőszerraktárt a déli Herszon megyében lévő - orosz megszállás alatti - Nova Kahovka településen. A parancsokság közlése szerint hét orosz katona halt meg, és megsemmisült még egy orosz önjáró tüzérségi fegyver is. A közlés szerint az ukrán erők folyamatos támadásai miatt a városnál lévő hidat az orosz csapatok "nem merik használni, illetve kijavítani".



Az ukrán vezérkar legfrissebb, csütörtöki összesítése alapján eddig hozzávetőlegesen 45 850 orosz katona vesztette életét Ukrajnában.