Ukrajnai háború

Washington újabb három milliárd dollárt ad Ukrajnának fegyverek beszerzésére, védelmi képességeinek javítására

Az Egyesült Államok csaknem három milliárd dollárt ad ismét Ukrajnának fegyverek és védelmi felszerelések vásárlására - jelentette be Joe Biden elnök kedden, az ukrán függetlenség napjára kiadott közleményében.



A Fehér Házban keltezett dokumentum szerint Ukrajna 2,98 milliárd dollárt fordíthat ilyen célokra az ukrajnai pénzalap (Ukraine Security Assistance Initiative) keretében, amely az eddigi legnagyobb összeg. Ez lehetővé teszi Ukrajna számára légvédelmi és tüzérségi rendszerek, lőszerek, és pilóta nélküli légi rendszerek, valamint radarok beszerzését, hogy hosszú távon is képes legyen folytatni az önvédelmet - derül ki a dokumentumból.



Az elnök egyben gratulált az ukránoknak a nemzeti ünnepükön, de ahogy fogalmazott, a mai nap nem csak a múltról szól, hanem erős megerősítésül szolgál arra, hogy Ukrajna egy szuverén és független állam marad.



A bejelentett katonai segélyt illetően az előzetesen kiszivárgott információk is rámutattak már arra, hogy az előző katonai csomagoktól eltérően ez az újabb már nem Ukrajna azonnali védelmi képességeinek erősítését szolgálná az orosz hadsereggel szemben, hanem később használandó felszerelés beszerzésére lehet fordítani. A segítségnyújtás tartalmáról az értesülések szerint az utolsó pillanatig tartott az egyeztetés.