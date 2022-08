Ukrajnai háború

Duda: Oroszországot ki kell szorítani az összes megszállt területről

Ukrajnának vissza kell szereznie a Krím félszigetet, Oroszországot ki kell szorítani az összes megszállt területről - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök szerda hajnalban a délkelet-lengyelországi Przemyslben, miután visszatért kijevi látogatásáról.



A przemysli vasúti pályaudvaron megtartott sajtóértekezleten Duda beszámolt a Krími Platform elnevezésű kezdeményezés második csúcstalálkozójáról, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt vett részt Kijevben, és amelyhez - mint Duda elmondta - online formában több ország vezetője is csatlakozott.



"A Krímet vissza kell adni Ukrajnának, Oroszország sérti a nemzetközi jogot, brutális, minden elvet sértő orosz támadásról van szó" - hangsúlyozta a lengyel elnök a 2014-ben Ukrajnától elcsatolt félsziget, valamint az ukrajnai háború jelenlegi, február 24-én megkezdődött szakasza kapcsán.



A háborúnak Duda szerint azzal kell befejeződnie, hogy "Oroszországot kiszorítják az összes megszállt területről, Ukrajna pedig újból normálisan működik a nemzetközileg elismert határain belül".



"Csak ez garantálja a jövőben a békét" - tette hozzá az államfő. Aláhúzta: Ukrajnának nemcsak humanitárius segítségre van szüksége, hanem "katonai erőre is, felszerelésre, amely lehetővé teszi az ország hatékony védelmét". Felszólította a nemzetközi közösséget az ilyen felszerelés további szállítására. "Ez a tegnapi csúcstalálkozónak is az üzenete" - mondta.



Hangsúlyozta: Ukrajnának a legkorszerűbb, hosszú hatótávolságú fegyverekre van szüksége, amelyek lehetővé teszik azon orosz tűzérségi pozíciók elérését, amelyekről Ukrajnát támadják.



Duda szerint a legnagyobb katonai támogatást az Egyesült Államok nyújtja Ukrajnának, Lengyelország e tekintetben a második helyet foglal el.