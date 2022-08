USA

Különleges jogi felügyelő kinevezését kérték Donald Trump ügyvédei

A volt elnök jogi csapata egy független jogász, egy különleges ügygazda kinevezését akarja elérni, aki felügyelné a lefoglalt iratok felülvizsgálatát. 2022.08.23 07:21 MTI

Különleges jogi felügyelő kinevezését kérték Donald Trump volt amerikai elnök ügyvédei hétfőn a politikus ingatlanán lefoglalt iratok ügyében.



A bírósági beadványban a volt elnök jogi csapata egy független jogász, egy különleges ügygazda kinevezését akarja elérni, aki felügyelné a lefoglalt iratok felülvizsgálatát.



Emellett azt kérték, hogy a bíróság függessze fel a szövetségi nyomozók munkáját az ügyben a felülvizsgálat idejére.



A beadványban Donald Trump, jogi képviselői útján, alkotmányos jogaira hivatkozik, amelyeket sérthetett az FBI két héttel korábbi házkutatása, amikor a nyomozók személyes iratokat is lefoglaltak nála.



A különleges, független felügyelő azt is biztosítaná, hogy a hatóság visszajuttassa a magániratokat Donald Trumpnak.



A hatóság - az Igazságügyi Minisztérium által nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint - titkos és szigorúan titkos minősítésű iratokat is lefoglalt a floridai rezidencián.



Az eljárás pontos céljáról tanúskodó, eskü alatt tett nyilatkozatot a kormányzati szervek, a nyomozás érdekeire hivatkozva, nem hozták nyilvánosságra.



Múlt héten egy floridai bíró elutasította a Szövetségi Nyomozó Iroda és az Igazságügyi Minisztérium érveit, és úgy döntött, hogy a nyilatkozat megismeréséhez joga van a közvéleménynek.



Annyi kitételt fűzött hozzá, hogy a minisztérium a dokumentum bizonyos érzékeny részeit kitakarhatja, erre csütörtökig van ideje. A bíró hétfőn fenntartotta véleményét, arra hivatkozva, hogy "példátlan" esetről van szó, amelynek nyilvánossága "köz- és történelmi érdek" is egyben.