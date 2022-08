Diplomácia

Cseh kormányfő: Prága érdeke az orosz imperializmus megállítása

Prága erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy nagyobb nemzetközi nyomás alá helyezzék Moszkvát, s ugyanakkor nagy figyelmet szenteljenek Ukrajna újjáépítése előkészítésének. 2022.08.22 12:50 MTI

Csehországnak az az érdeke, hogy végre sikerüljön megállítani az orosz imperializmust és minél kisebb veszteségekkel vészelje át az ukrajnai háborút - jelentette ki Petr Fiala cseh miniszterelnök a nagykövetek éves értekezletének megnyitásakor hétfőn Prágában.



A kormányfő leszögezte: a mostani féléves cseh európai uniós elnökség idején Prága erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy nagyobb nemzetközi nyomás alá helyezzék Moszkvát, s ugyanakkor nagy figyelmet szenteljenek Ukrajna újjáépítése előkészítésének.



A cseh diplomácia előtt álló legnagyobb kihívás Fiala szerint a példa nélküli energiaválság megoldása. "Csehországnak feltétlenül át kell alakítania az úgynevezett energiamixét, és meg kell teremtenie energiafüggetlenségét" - húzta alá a kormányfő. Felszólította a diplomatákat, hogy a következő időszakban az energia kérdése legyen tevékenységük középpontjában. A cseh diplomatáknak nemcsak új energiaforrásokat kell keresniük, hanem olyan beruházásokat is, amelyek hozzájárulnának a cseh gazdaság korszerűsítéséhez és átalakításához.



Petr Fiala kijelentette, hogy az energiahordozókat és a nyersanyagokat Oroszország fegyverként használja az Európai Unió ellen. "Ezért összeurópai megoldásokra van szükség, s ez nagy próbája lesz kölcsönös szolidaritásunknak" - mutatott rá a miniszterelnök. Úgy vélte: "ha csak az Európai Unió egyetlen tagja is lényegi problémákba kerül, akkor fokozatosan a többiek is beesnek a szakadékba".



Az Európai Unió Tanácsának szavazási szabályaival kapcsolatban a cseh kormányfő elmondta: a mostani konszenzusos döntéshozatal ugyan gyakran hosszadalmas, de ha megszületik az egyezség, akkor a megegyezés szilárdabb. Fiala nem tartaná szerencsésnek, ha a konszenzusos döntéshozatal elve lényegesen módosulna.



Mikulás Bek európai ügyekért felelős miniszter júniusban bejelentette, hogy Csehország elnöksége alatt kérdőíveket küld ki a tagállamoknak, hogy megtudja milyen területen tudják elképzelni a konszenzusos döntéshozatal helyett a többségi szavazást.