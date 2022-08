Erőszak

Félmeztelen aktivisták zavarták meg a német kancellár lakossági fórumát

Az orosz földgázimport leállítását követelő félmeztelen aktivisták zavarták meg vasárnap Olaf Scholz német kancellárt berlini lakossági fórumát.



A kancellári hivatal kertjében tartott rendezvényen éppen véget ért a beszélgetés, Olaf Scholz már a vendégekkel fotózkodott, amikor közrefogta két fiatal nő, akik azonban nem szelfit készítettek a kormányfővel, hanem hirtelen lerántották magukról trikójukat.



A fedetlen felsőtestű aktivisták játék papírpénzt szórtak szét és az orosz földgázimport leállítását követelő lózungokat kiabáltak. Felsőtestükön az a felirat látszott, hogy Gas embargo now (Gázembargót most).



A kancellár nem reagált a követelésekre. Az aktivistákat biztonsági emberek vezették el.



Az incidens a szövetségi kormány nyílt napján történt. A hagyományos - huszonegyedik alkalommal megtartott - szombat-vasárnapi rendezvénysorozaton valamennyi minisztériumban szerveztek kiállításokat, fórumokat, ismeretterjesztő játékokat, koncerteket. Több tárcánál kiemelten foglalkoztak Ukrajna helyzetével, a külügyminisztériumban például külön standon mutatták be az orosz támadás ellen védekező országnak nyújtott német segítség formáit, és ukrán előadóművészeket is meghívtak.



Olaf Scholz lakossági fórumán is volt szó az Ukrajna ellen indított orosz háborúról és annak németországi következményeiről. A kancellár ezzel összefüggésben a többi között kifejtette, hogy már 2023 elején üzembe állíthatják a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas első németországi tengeri terminált, majd év közben két másikat, és így 2024 elejére sikerülhet megoldani az "ellátásbiztonsági problémánkat".



Olaf Scholz számos alkalommal kiállt nyilvánosan amellett, hogy az Európai Unió (EU) ne korlátozza az oroszországi földgázimportot. A napokban tartott nyári nemzetközi sajtóértekezletén például kifejtette, hogy helyesen döntött az EU és a legfejlettebb iparosodott országait összefogó G7 csoport azzal, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújával összefüggésben nem sújtotta szankciókkal az orosz gázbehozatalt.

Kiemelte, hogy számos kelet-európai uniós tag "nagyon-nagyon erősen" függ az orosz földgázszállításoktól, és Németország is részben - a norvég és holland import mellett - az orosz forrásra építi az ellátást.



Aláhúzta, hogy Németország részéről is hiba volt az orosz importfüggőség kialakítása, korábban el kellett volna kezdeni a diverzifikációt, a több forrásra alapozó földgázellátás kiépítését.



Azonban a tavaly decemberben hivatalba lépett kormány már jóval az Ukrajna elleni háború kezdete előtt elkezdte felmérni, hogy milyen következményekkel járhat az orosz szállítások kiesése, és időközben számos jelentős lépést tett, így nagy ütemben halad a többi között az LNG fogadására alkalmas terminálok kialakításának előkészítése - tette hozzá Olaf Scholz.



Arról is szólt, hogy az LNG mellett az európai vezetékrendszer fejlesztését is folytatni kell, így előre kell mozdítani a Németország, illetve Közép-Európa felé a Portugália-Spanyolország-Franciaroszág útvonalon érkező nemzetközi vezetékrendszer ügyét. Egy ilyen földgázvezeték igen nagy mértékben javíthatná az ellátási helyzetet - mondta a német kancellár.



Ugyanakkor Németország mindenképp szolidaritást vállal európai uniós partnereivel, szükség esetén segít a földgázellátás biztosításában - tette hozzá.