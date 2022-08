Öngyilkos lett az ukrán regionális nemzetbiztonsági főnök

Az ukrán biztonsági szolgálat, az SBU kirovográdi régióbeli vezetőjét szombat este holtan találták otthonában, a helyi médiának nyilatkozó források szerint valószínűleg öngyilkosság történt.



Alekszandr Nakonecsnij holttestére felesége talált rá a közép-ukrajnai Kirovográdi terület központi városában, Krapivnickijben lévő lakásukban.



Az SBU megerősítette a biztonsági főnök halálát, és közölte, hogy az esetet kivizsgálják.



Az Obozrevatel ukrán honlap azt állította, hogy Nakonecsnij "a testet ért átható lőtt sebben" halt meg.



Az előzetes adatok szerint "öngyilkosságot követett el" azzal a lőfegyverrel, amelyet korábban kiváló szolgálataiért kapott - közölte egy forrás a hírportállal.



Nakonechny alezredes 2021 januárjától vezette az SBU regionális osztályát.



Mielőtt Krapivnickij megkapta a posztját, több mint egy évtizedet dolgozott a kémelhárítás és a korrupcióellenes műveletek területén az ügynökség kijevi központjában.



Nakonecsnij halála az ukrán bűnüldöző és biztonsági szervek tisztogatása közepette történt, amelyet Vlagyimir Zelenszkij elnök július közepén indított el.



Alig több mint egy hónappal ezelőtt elbocsátotta Irina Venediktova főügyészt és Ivan Bakanovot, az SBU vezetőjét, mivel azt állították, hogy a két ügynökségben "burjánzott" az árulás az Oroszországgal való háború idején. Zelenszkij szerint több száz büntetőeljárás indult a két szerv alkalmazottai ellen.



Az elmúlt hónapban számos regionális SBU-vezetőt is eltávolítottak. A legutóbbi nagy visszhangot kiváltó elbocsátásokra hétfőn került sor, amikor Kijev város, valamint Kijev, Ternopol és Lviv régiók osztályvezetőit váltották le.

