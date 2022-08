Ukrajnai háború

Új parancsnoka van az orosz Fekete-tengeri Flottának

Új megbízott parancsnokot neveztek ki a Fekete-tengeri Flotta élére Viktor Szokolov orosz ellentengernagy személyében - közölték pénteken orosz hírügynökségek.



Augusztus 10-i kinevezésének korábban a médiában megszellőztetett hírét maga a parancsnok erősítette meg egy szevasztopoli rendezvényen. Az 59 éves Szokolov 2020 óta a Kuznyecov Tengernagy Tengerészeti Akadémia vezetőjeként szolgált, előtte pedig hét éven át az orosz Északi Flotta parancsnokhelyettese volt.



Elődje, Igor Oszipov 2019 májusa óta vezette a Fekete-tengeri Flottát. Leváltását sajtójelentések összefüggésbe hozzák az olyan kudarcokkal, mint a zászlóshajó, a Moszkva cirkáló áprilisi elvesztése, valamint a flotta szevasztopoli főhadiszállása és több krími katonai objektum ellen elkövetett diverzáns támadások.



A csütörtök esti bejelentés szerint egyébként Szevasztopolban lelőttek egy drónt, és Kercsben is működésbe lépett a légvédelmi rendszer, ugyanakkor az Oroszországot a 2014-ben Ukrajnától elcsatolt Krím félszigettel összekötő hídon továbbra is zavartalanul zajlott a forgalom. Ugyancsak este Oroszországban, a Belgorod megyei Tyimonova településnél kigyulladt egy lőszerraktár. Két falu lakóit evakuálták, az ügyben vizsgálat indult.



Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) pénteken közölte, hogy Krasznodarban elfogta az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egy orosz állampolgárságú ügynökét, aki Oroszország biztonsága ellen felhasználható értesüléseket szolgáltatott ki. A gyanúsított maga ajánlkozott fel az együttműködésre, hazaárulás címén eljárást indult ellene.



Az Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvője által pénteken ismertetett hadijelentés szerint az ukrán Kraken "nacionalista alakulat" fegyveresei példát statuálva agyonlőtték az ukrán 58. gépesített lövészdandár száz katonáját, miután az alakulat augusztus 14-én elhagyta állásait a Harkiv megyei Udi térségében. A tábornok azt mondta, hogy az orosz légierő precíziós fegyverei az Azov és az Ajdar alakulat több mint félszáz tagját ölték meg Mikolaivka körzetében, és 12 haditechnikai eszköz is megsemmisítettek.

A Zaporizzsja megyei Dorozsnyanka falunál egy hasonló csapás Konasenkov szerint a 65. gépesített dandár fegyverzeti és katonai felszereléseket tartalmazó raktárát találta el, több mint 15 páncélozott járművet működésképtelenné téve. A 14. gépesített dandár vesztesége a Harkov megyei Sztarij Szaltovnál több mint száz halott, illetve sebesült volt.



Az orosz harcászati légerő gépei, valamint a rakéta- és a tüzérségi csapatok hat ukrán vezetési pontra - köztük Atremivszknál a 115. gépesített dandár főhadiszállásra -, valamint 247 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra, továbbá négy hadianyagraktárra mértek csapást. A beszámoló szerint a Zaporizzsja megyei Primorszke mellett elpusztítottak egy amerikai gyártmányú M777-es tarackot. A Donyeck környékén folytatott lövegelhárító művelet két ukrán Szmercs-, két Gard-, egy Gvozgyika-, két Hjacint-B- és három D-30-as szakaszt semmisített meg, a légvédelem pedig lelőtt 13 drónt, egy Tocska-U ballisztikus rakétát, 12 amerikai HIMARS-lövedéket, valamint két amerikai gyártmányú radarelhárító rakétát.



Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 267 repülőgépet, 148 helikoptert, 1770 drónt, 366 föld-levegő rakétarendszert, 4347 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 807 rakéta-sorozatvetőt, 3315 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 4958 különleges katonai járművet veszítettek.



A szakadár Donyecki Népköztársaság területvédelmi törzse pénteken bejelentette, hogy az orosz és a helyi erők elfoglalták Zajcevét és Dacsát, ezzel a régióban "felszabadított" területek száma 270-re emelkedett. A donyecki régió több településéről érkezett jelentés ukrán tüzérségi támadásról.