Oroszország

Stars Coffee néven nyílik meg a Starbucks utódja Moszkvában

Stars Coffee néven nyílik meg pénteken Moszkva belvárosában, a Novij Arbaton a Starbucks-utód láncának vezető üzlete - közölte kedden a RIA Novosztyi hírügynökség.



Múlt hónap közepén vált ismertté, hogy Anton Pinszkij vendéglátóipari vállalkozó, Timati popsztár-üzletember, valamint a Szingyika holding lesz az amerikai Starbucks kávézólánc korábbi oroszországi üzletágának új tulajdonosa. Timati július végén jelentette be, hogy a Starbucks összes oroszországi eszköze elkelt, és hogy az első üzletek augusztusban nyílnak meg.



Az első Starbucks kávézó 2007-ben nyílt meg az orosz fővárosban. Az amerikai cég márciusban jelentette be oroszországi működésének felfüggesztését az ukrajnai invázió miatt. A Starbucks több mint 100 üzlethelyiségét zárta be.



Júniusban Vkuszno - i tocska (Finom - és pont) néven indult gyorsétteremlánc az Oroszországot szintén elhagyó McDonald's helyén.