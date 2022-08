Ukrajnai háború

Kormányzó: többen meghaltak a Harkivot és térségét ért újabb támadásban

Tizenkettőre emelkedett a kelet-ukrajnai Harkivot ért éjszakai orosz rakétatámadás halálos áldozatainak száma - közölte csütörtök délután az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat a Facebookon.



A katasztrófavédelem hozzátette, hogy az elhunytak valamennyien polgári lakosok, javarészt idős emberek. Az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint a Harkiv központjára kilőtt orosz lövedékek egy többemeletes házat találtak el, amelynek az egyik lépcsőházi bejárata teljesen beomlott. A romokban álló épületrészről az UNIAN fotót is közzétett, a katasztrófavédelem pedig hangsúlyozta, hogy a ház környékén semmilyen ukrán katonai objektum nincs. A szolgálat hozzáfűzte, hogy eddig négy embert mentettek ki a romok alól, a munkálatok még tartanak. A tüzet, amely a rakétacsapás után keletkezett az épületben, már eloltották.



Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó korábban a Telegram alkalmazáson közzétett üzenetében közölte, hogy négyen haltak meg és legalább húszan sérültek meg a Harkivot ért támadásban. Szavai szerint az orosz csapatok nyolc rakétát lőttek ki az oroszországi Belgorod felől.



Az egyik rakéta egy lakóépületet talált el, amely részben megsemmisült, a sebesültek között két gyerek is van - tette hozzá.



Rakéta csapódott be a Harkivtól 80 kilométerre délre található Krasznohrad több lakóépületébe is, ketten meghaltak és megsebesült egy 12 éves gyerek. Harkivot szerda este is rakétatámadás érte, akkor hatan vesztették életüket, és 16 sebesültről tudni.



Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot és térségét az invázió februári kezdete óta rendszeresen éri támadás. Bár az ott folyó harcoknak több száz halálos áldozata van, az orosz csapatok nem tudták ellenőrzésük alá vonni a várost.



Olekszij Aresztovics ukrán elnöki tanácsadó azt mondta, Ukrajna fokozott orosz rakétatámadásokra számít Kijev ellen az augusztus 24-i ukrán függetlenségi napon.