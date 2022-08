Ukrajnai háború

Ukrán elnöki tanácsadó: a krími hidat meg kell semmisíteni

Az Oroszország szárazföldi részét a Krím félszigettel összekötő hidat meg kell semmisíteni mint legitim katonai célpontot - jelentette ki Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója a The Guardian című brit lapnak adott nyilatkozatában, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál szerdán szemlézett.



A hidat Oroszország építette, miután 2014-ben önkényesen bekebelezte az Ukrajnához tartozó félszigetet.



"Az egy illegális építmény, és a fő útvonala az orosz hadsereg ellátásának a Krímben. Az ilyen létesítményeket meg kell semmisíteni" - szögezte le Podoljak.



A tisztségviselő előrejelzése szerint a következő két-három hónapban "újabb eseményekre", például robbantásokra lehet számítani a félszigeten. Emellett kiemelte, hogy Ukrajnának további rakéta-sorozatvető rendszerekre van szüksége.



Megjegyezte, hogy az ukrán ellentámadás egészen másképp működik, mint az orosz.



"Úgy tűnik, Oroszország mindenkit megtanított arra, hogy az ellentámadáshoz hatalmas mennyiségű élőerő kell, mint egy óriási ököl, és csak egy irányba kell haladni. Mi viszont nem alkalmazzuk a múlt század '60-70-es éveinek taktikáját" - fogalmazott Podoljak.



Az ukrán védelmi miniszter amerikai kollégájával, Lloyd Austinnal folytatott telefonmegbeszélést, amelyet követően Olekszij Reznyikov a Twitteren közölte, hamarosan újabb katonai segítséget kap Ukrajna az Egyesült Államoktól.



Reznyikov az Amerika Hangja Rádiónak adott nyilatkozatában - amelyből szerdán idézett az Ukrajinszka Pravda - közölte, hogy most lehetetlen "befagyasztani" a háborút, mint amikor Oroszország elfoglalta a Donyec-medencét, de lehetségesnek tartja a harci tevékenységek aktivitásának csökkenését.



"A modern hadviselés az erőforrások háborúja. A források természetesen mindkét oldalon kimerültek, és ennek megfelelően mindkét oldalnak időre van szüksége" - mondta a miniszter. Hozzátette, hogy az orosz csapatok különböző források szerint legalább egyharmadát elvesztették harci potenciáljuknak, amelyet az Ukrajna elleni háborúban bevetettek. Elmondása szerint az orosz hadsereg elit hadtesteinek - az ejtőernyősöknek, a a különleges erőknek, a tengerészgyalogosoknak, valamint a tiszteknek és tiszthelyetteseknek - 30 százalékát elvesztette.



Reznyikov megjegyezte, hogy az ukrán erők által lelőtt orosz repülőgépek és helikopterek száma alapján Oroszország akár ezer pilótát is elveszíthetett.



A mozgósításról a miniszter azt mondta, hogy az ukrán hadseregnek egyelőre nincs szüksége újabb létszámnövelésre, most csak konkrét szakembereket - drónkezelőket, informatikusokat, lövészeket, kommunikációs szakértőket - keresnek.

Főként olyan szakemberekre van szükség, akik gyorsan el tudják sajátítani azoknak a kifinomultabb, NATO-szabványú fegyverrendszereknek a működtetését, amelyeket az ukrán erők most kapnak - fűzte hozzá Reznyikov.



Az Ukrajinszka Pravda a kormányzói hivataloktól származó értesülésekből készített reggeli összefoglalójában azt írta, hogy az orosz erők szerdára virradóan rakétatámadásokat hajtottak végre Harkiv és Mikolajiv megyeszékhely ellen, továbbá Odessza és Donyeck megyei települések ellen.



Odessza megyében három civil sérült meg, Donyeck megyében két halottja és hét sérültje van a támadásoknak. A javarészt orosz megszállás alá került Herszon megyében változatlanul súlyos a helyzet, az orosz erők hat településre nyitottak tüzet, aminek következtében úgyszintén sérültek meg polgári lakosok, de számukat nem hozták nyilvánosságra.



Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentése szerint az orosz csapatok főként Harkiv, Szlovjanszk, Donyeck, Bahmut és Zaporizzsja irányában hajtottak végre támadó műveleteket, helyenként a harcok most is tartanak.



Ivan Fedorov, az oroszok által elfoglalt Zaporizzsja megyei Melitopol polgármestere a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról adott hírt, hogy robbanás történt a város központjában az orosz parancsnokság közelében. Hozzátette, hogy további részletek egyelőre nem ismertek.



Az ukrán fegyveres erők sajtószolgálata közölte a Telegramon, hogy csapataik megsemmisítettek egy orosz támaszpontot a Herszon megyei Nova Kahovkában.



A katonai cselekményekről szóló közléseket független forrásból nem lehet ellenőrizni.