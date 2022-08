Állapotos nőt lőttek hasba Jeruzsálem óvárosánál egy terrortámadásban - videó

Nyolcan megsebesültek egy lövöldözésben Jeruzsálem óvárosánál vasárnap hajnalban, a támadót elfogták - jelentette az izraeli katonai rádió.



Hajnali fél kettőkor kezdődött a lövöldözés: a Jeruzsálem óvárosa mellett egy megállóban veszteglő autóbusz utasaira és a közeli járókelőkre lőtt rá a támadó, majd elmenekült. Reggel fogták el a közeli arab lakónegyedben, Sziluánban.



Haslövést kapott egy állapotos nő is. Kórházba szállították, gyermekét császármetszéssel segítették világra; az újszülött állapota súlyos, de stabil, az anyáé életveszélyes.



Egy hatvan év körüli sebesültet fej- és váll-lövéssel kezelnek a jeruzsálemi Saáré Cedek kórházban, állapota stabil.



A többi áldozat ennél könnyebben sérült meg.



"Azok, akik vesztünket kívánják, megfizetik az árát a civileket ért" támadásnak - írta Twitter-üzenetében Jaír Lapid izraeli kormányfő. "A rendőrség és az izraeli hadsereg azon dolgozik, hogy helyreállítsa a békét (...) a városban" - tette hozzá.



A merénylet egy héttel az Izrael és az Iszlám Dzsihád közötti háromnapos heves gázai harcok után történt, melyben több mint 1000 rakétát lőttek ki izraeli településekre a Gázai övezetből, miközben az izraeli hadsereg légicsapásokat mért az Iszlám Dzsihád terrorszervezet katonai célpontjaira az övezetben.



A márciusban elkezdődött, majd nyár elejére elcsitult idei terrorhullámban 19-en, többségükben izraeli civilek vesztették életüket. A merénylők többnyire Ciszjordániában élő palesztinok voltak, de három izraeli arab támadóval is végeztek az izraeli biztonságiak.

