Egyenlőség

Tízezrek vettek részt a prágai meleg és leszbikus felvonuláson

Több tízezer ember vett részt a Prágában tartott meleg és leszbikus felvonuláson szombaton, amely a szexuális kisebbségek - a cseh fővárosban most záruló - hete, a Prague Pride 2022 csúcspontja volt.



A Prague Pride-ot tizedik alkalommal tartották meg. Az előző két évben a koronavírus-járvány miatt a rendezvény elmaradt. A szervezők szerint a fesztivál mintegy 150 programjára több mint százezren látogattak el a héten.



A Prague Pride rendezői szerint a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer (LMBTQ) közösség szombati menetébe 40-45 ezren kapcsolódtak be, ami a korábbi éveknél mérsékelten magasabb részvételt jelent.



A cseh rendőrség, amely az egész rendezvényt biztosította és felügyelte, 30 ezerre becsülte a résztvevők számát. Közölték azt is, hogy kora délutánig a rendezvény problémák nélkül zajlott le.



A szervezők szerint a résztvevők mintegy 30-40 százaléka külföldről érkezett, a menetben magyar csoportokat is látni lehetett.



A színes, karneváli menetben, amelyet a Cseh Sajtóiroda (CTK) internetes csatornáján élőben közvetített, szolidaritásuk jeléül cseh politikusok - többek között a Cseh Kalózpárt, a Zöldek Pártja, a Polgármesterek és Függetlenek Pártja (STAN), az ellenzéki ANO mozgalom, valamint a Fiatal Szociáldemokraták képviselői - is megjelentek. Zdenek Hrib, Prága kalózpárti főpolgármestere, aki védnökséget is vállalt az egyhetes rendezvény felett, a menet élén haladt. A prágai polgármesteri hivatalok épületein egy hete szivárványos zászlók lobognak.



A Prague Pride-ot idén is tucatnyi prágai diplomáciai képviselet biztosította támogatásáról. A menetben is voltak diplomaták.



Prága belvárosában a felvonulás miatt néhány órán át korlátozták a forgalmat. A Szent Vencel-szobornál és a felvonulás útvonalán néhány helyen keresztény aktivisták transzparensekkel tüntettek a melegek és a leszbikusok ellen, de ezúttal, a korábbi évektől eltérően, semmiféle ellenrendezvény nem volt.