USA

Donald Trump megtagadta a válaszadást az ingatlanügyeit vizsgáló ügyészségi meghallgatáson

Donald Trump volt amerikai elnök alkotmányos jogaira hivatkozva megtagadta a válaszadást szerdai ügyészségi meghallgatásán a család vállalkozásának üzleti gyakorlatára vonatkozó vizsgálat keretében - tudatta közlemény útján maga Trump.



A volt elnököt New York állam főügyésze idézte be. Letitia James közlése szerint vizsgálata azt állapította meg, hogy a Trump családi vállalkozás a hozzá tartozó ingatlanok értékének valóstól eltérő megállapításával jutott anyagi előnyhöz. Donald Trump a vizsgálatot politikailag motiváltnak nevezte, azzal támasztva alá, hogy a new yorki főügyész a Demokrata Párthoz tartozik.



Sajtójelentések szerint Donald Trump és jogi képviselői szerdán délelőtt érkeztek a New York-i főügyész hivatalához a manhattani Trump toronyházból. A volt elnök közleményben tudatta, hogy az alkotmányra hivatkozva megtagadta a válaszadást. Ahogy fogalmazott, "amikor az ember családja, vállalkozása, és minden ember a környezetében alaptalan, politikailag motivált boszorkányüldözés célpontjává válik, nincs más választása". Az Egyesült Államok alkotmányának ötödik módosítása kimondja, hogy senkit sem lehet kötelezni arra, hogy önmagára nézve terhelő vallomást tegyen.



Letitia James főügyész közlése szerint a polgári jog keretében tartott vizsgálata szerint a Trump Organization, amely hoteleket, golfpályákat és egyéb ingatlanokat kezel, felülértékelte azok eszközértékét a minél kedvezőbb bérleti díjak érdekében, miközben az adózáskor, - adókedvezmény érdekében - ugyanazon ingatlanokat alulértékelte. Donald Trump tagadja, hogy rosszhiszeműen járt volna el.



A meghallgatás után sem a főügyész szóvivője, sem Trump ügyvédje nem kommentálta a történteket. A New York-i meghallgatás két nappal követte a Donald Trump floridai otthonában tartott FBI-házkutatást, ami a hírek szerint az elnöki hivatali idejéből származó minősített iratokra irányult, kedden pedig a washingtoni kerületi fellebbezési bíróság mondta ki, hogy a képviselőház demokrata vezetésű költségvetési bizottsága megkaphatja Trump 2015-2020 közötti adóbevallásait.