Ukrajnai háború

Már 101 ezer ukrajnai menekült kapott munkát Csehországban

Már több mint 101 ezer ukrajnai menekült kapott munkát Csehországban - közölte szerdán a Twitteren a cseh munkaügyi és népjóléti minisztérium a munkaügyi hivatal nyilvántartására hivatkozva.



Az Ukrajna elleni orosz támadás februári kezdete óta eltelt nem egészen fél év alatt összesen 409 400 ukrajnai menekült kapott speciális vízumot a cseh idegenrendészettől, amely 1 éves tartózkodásra, munkavállalásra, az egészségügyi és a szociális rendszer, valamint az iskolahálózat igénybevételére jogosít fel. Becslések szerint a menekültek közül mintegy 300 ezren tartózkodnak továbbra is Csehországban, a többiek részben visszatértek Ukrajnába, vagy Nyugatra távoztak.



A cseh általános iskolákba szeptembertől mintegy 40 ezer ukrán gyermeket írattak be szüleik.



A cseh kormány és a sajtó szerint Csehország célországnak számít az ukrajnai menekültek számára.



Csehországban már a háború kirobbanása előtt is mintegy 210 ezer ukrán állampolgár dolgozott hivatalos engedéllyel. Az újonnan érkezett menekültekkel együtt így az ukránok képezik ma a legnagyobb külföldi nemzetiségi csoportot Csehországban.